Si è svolta venerdì, presso il Teatro Politeama di Bra, la finale nazionale della IX edizione dei Ludi Historici – Gara di eloquenza fra liceali italiani sulla storia contemporanea nella quale ha trionfato lo studente palermitano Alessio Guarneri guidato dalla prof.ssa Angela Drago che si è impegnata nel preparare la classe del campione. La gara, intensa e spettacolare, è stata presentata con passione dalla professoressa Elena Angeleri.L’evento ha confermato il valore e l’originalità di un’iniziativa che, negli anni, si è affermata come una delle esperienze più significative di didattica attiva della storia nel panorama scolastico italiano.





Anche in questa edizione il concorso ha visto il coinvolgimento di scuole provenienti da diverse regioni del Paese, riunite attorno a un’idea esigente e insieme formativa dello studio storico: non semplice acquisizione di conoscenze, ma esercizio critico, capacità di interpretazione e confronto argomentato. La struttura della gara, ispirata alla disputa oratoria di tradizione classica, ha richiesto ai finalisti di sostenere e sviluppare una tesi su un tema storico estratto a sorte, mettendo alla prova non solo la preparazione individuale, ma anche il lavoro collettivo delle classi che li hanno accompagnati nel percorso.



Il tema di quest’anno, dedicato alla politica estera e di difesa europea dal secondo dopoguerra al presente, si è rivelato particolarmente fecondo, permettendo agli studenti di intrecciare riflessione storica e attualità, in un confronto che ha evidenziato maturità, consapevolezza e capacità di lettura del mondo contemporaneo.





Al termine della gara, la prestigiosa giuria scientifica ha proclamato vincitore Alessio Guarneri, classe VB del Liceo “Vittorio Emanuele II” di Palermo che ha vinto inoltre il premio per la migliore abilità retorica.





La giornata conclusiva ha rappresentato non solo il momento culminante di un percorso didattico articolato e condiviso, ma anche un’occasione concreta di incontro tra studenti di diverse realtà, uniti dall’interesse per la storia e dalla volontà di confrontarsi su questioni di grande rilevanza civile. I Ludi Historici si confermano così come un laboratorio vivo di cittadinanza e di pensiero critico, capace di restituire alla storia il suo valore più autentico: quello di strumento per comprendere il presente e orientarsi nel futuro.

Luogo: Bra, BRA, CUNEO, PIEMONTE

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