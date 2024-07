Catania

GAM Galleria d’Arte Moderna

Tre “grandi” attori siciliani

Alessio Vassallo, Paolo Briguglia, Enrico Lo Verso



in scena per

Catania Summer Fest 2024

Primo appuntamento con

Il Grande Gatsby con Alessio Vassallo

Il 28 luglio, alle ore 21.00





Una rassegna all’insegna della “sicilianità”, quella ospitata dalla GAM – Galleria D’Arte Moderna, di Catania, che nell’ambito dell’Ed 2024 del programma Catania Summer Fest 2024, ospita tre spettacoli, per altrettanti attori siciliani, tra i più grandi interpreti della scena artistica nazionale e internazionale.

Saranno, infatti, gli attori Alessio Vassallo, Paolo Briguglia, Enrico Lo Verso, i protagonisti di tre spettacoli teatrali, per la regia di Alessandra Pizzi, prodotti da Ergo Sum Produzioni, ad animare il palcoscenico della Galleria d’Arte Moderna, portando in scena spettacoli tratti da i “grandi classici della letteratura”.

Gli spettacoli rientrano nel format “Metti un libro a teatro”, una rassegna itinerante, diretta da Alessandra Pizzi, nata con lo scopo di riscoprire i grandi classici della letteratura, e di realizzare una rete tra luoghi della cultura, costituendo un “itinerario” tra musei, biblioteche, rendendoli sempre più luoghi di aggregazione, attraverso un’offerta culturale nuova, e fruibili anche oltre i soliti orari. La rassegna mette in rete i musei del polo Biblio Museale di Puglia, il Museo Ribezzo di Brindisi, il Chiostro del Palazzo dei Teatini di Lecce, L’area archeologica di Caposele di Formia, il Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano ad Ostuni, Villa Penna a Scicli, il Castello di Donna Fugata a Ragusa, il Chiostro di San Domenico a Mola di Bari, etc…

La GAM – Galleria D’Arte Moderna, di Catania, per l’Edizione 2024, ospiterà i seguenti spettacoli:

– 28 luglio: Il Grande Gatsby, dal romanzo di F.S Fitzgerald (mise en espace), con Alessio Vassallo e Lorenzo Mancarella (musica e voce)

– 29 agosto: Un Amore, dal romanzo di Dino Buzzati con Paolo Briguglia

– 8 settembre: Le Città Visibili tratto dal romanzo di Italo Calvino, con Enrico Lo Verso.

Il programma è sostenuto dal MIC (Ministero della cultura), in collaborazione con il Comune di Catania.

Inizio Spettacoli ore 21.00





28 luglio: Il Grande Gatsby, dal romanzo di F.S Fitzgerald (mise en espace), con Alessio Vassallo e Lorenzo Mancarella (musica e voce)

Alessio Vassallo, attore tra i volti più noti del cinema e delle serie TV, accompagna il pubblico attraverso le pagine del libro acclamato dalla critica, IL GRANDE GATSBY, di Francis Scott Fitzgerald per rivivere il jazz secolare e il sogno americano come mai prima d’ora. Un tuffo in un mondo governato da feste grandiose, intrighi e musica eccezionale. Il Grande Gatsby trasforma il teatro in uno specchio glorioso della società con il fascino del jazz e di danze sfrenate. Basato sul celebre romanzo di Fitzgerald, Il grande Gatsby è una storia ricca di fascino e mistero. La trama ci accompagna attraverso l’era gloriosa dei ruggenti anni ’20, fatta di feste sontuose e ci porta nel cuore di una storia d’amore senza tempo e di un’epoca dallo spirito irriproducibile.

Alessio Vassallo, è Nick Carrawey, voce narrante del romanzo, che trasferitosi a New York, affitta una casa nella prestigiosa e sognante Long Island, brulicante di nuovi ricchi disperatamente impegnati a festeggiarsi a vicenda. Un vicino di casa colpisce Nick in modo particolare: si tratta di un misterioso Jay Gatsby, che abita in una casa smisurata e vistosa, riempiendola ogni sabato sera di invitati alle sue stravaganti feste. Eppure vive in una disperata solitudine e si innamorerà insensatamente della cugina sposata di Nick, Daisy…

Culto della letteratura mondiale, Il Grande Gatsby può essere interpretato in molti modi. Ma man mano che la storia procede, la delusione, la disillusione nelle parole scritte dal narratore, diventano sempre più evidenti. C’è il trionfo dello status sociale sulla sofferenza, sulle emozioni, sull’onestà e sulla felicità, quando i sogni diventano realtà. Nessuno dei personaggi ottiene ciò che vuole veramente. Allora cosa resta di tutta questa bellezza, di tutto questo splendore? Il fallimento del sogno americano, il collasso dell’individuo sotto la pressione delle aspirazioni sociali. Dimenticare il presente e cercare di ricreare il passato è pericoloso e Gatsby ne deve affrontare le conseguenze. Forse gli esseri umani sono troppo propensi a perseguire la felicità una volta sperimentata, senza sapere che è già destinata a fallire. Perché mentre il mondo intero va avanti, guardare indietro e affrontare ciò che è andato perduto, ci lascia sconfitti. E non abbiamo più alcuna possibilità di salvezza.

Adattato e diretto da Alessandra Pizzi, nella forma della mise en espace, lo spettacolo Il Grande Gatsby è una meravigliosa occasione per immergersi nella grande letteratura e viverne la magia in un’esperienza teatrale unica ed emozionante.

Nello spettacolo è prevista la presenza del musicista Lorenzo Mancarella che accompagnerà il pubblico nei ruggenti anni 20, alle sontuose feste di New York con l’inedita carica ritmica del pianoforte, clarinetto e voce.

Luogo: GAM GALLERIA D’ARTE MODERNA, Via Castello Ursino, 32, CATANIA, CATANIA, SICILIA

