Voci e ritmi di un altro mondo in questo mondo. Da oggi, 16 marzo 2026 tre giornate di poesia e musica, organizzate dalla Biblioteca delle donne e Centro di consulenza legale – Udipalermo ETS PaLERMO

Tre giornate di musica e poesia attraverso le parole di Patrizia Cavalli, Wisława Szymborska e per concludere un viaggio attraverso le Voci poetiche di resistenza e speranza da Gaza. Sono gli appuntamenti organizzati dalla Biblioteca delle donne e Centro di consulenza legale – Udipalermo ETS PaLERMO da lunedì 16 marzo, in particolare:

– Oggi, lunedì 16 marzo ore 17.00. Biblioteca delle donne – via Lincoln 121 – Palermo: Disincantata, ironica, quasi preistorica, Patrizia Cavalli scardina luoghi comuni e categorie della critica. Compie un’operazione poetica corale e pubblica. Maestra incomparabile di metri e rime, gioca con i suoi versi tra

speranza e disperazione, illusione e disillusione, contrasti e dissidi, preda di “un’eterna paura di esistere” pur sapendo di “non essere immortale”.

A dare voce a queste tensioni saranno Maria Concetta Sala e Francesca Traìna, tra letture e approfondimenti.

Accompagnamento musicale Marika Paternò

– Martedì 17 marzo ore 17. Biblioteca delle donne – via Lincoln 121, Palermo: Il tono giocoso e danzante su variegati fili di disinvolta arguzia e

tenerezza per l’umana realtà è il tratto che caratterizza l’arte della poeta polacca Wisława Szymborska (Premio Nobel per la Letteratura 1996).

Le sue poesie dilatano il nostro sguardo sul vero miracolo che si annida nel vivere, nella singolarità di ogni minuzia, di ogni oggetto, di ogni situazione, nel “mondo onnipresente” e “stupefacente”.

A guidarci nell’universo poetico di Szymborska saranno Maria Concetta Sala e Francesca Traìna, in un intreccio di letture e riflessioni.

Accompagnamento musicale Marika Paternò

– Mercoledì 18 marzo ore 17.30. Voci poetiche di resistenza e speranza da Gaza presso Librerie Paoline, via Vittorio Emanuele 456, a Palermo.

Nell’orrore della guerra che devasta, annichilisce, disumanizza s’innalza il canto delle voci che preservano dalla violenza e dall’odio, che effondono a sprazzi calore umano, che nonostante l’immenso dolore e la mestizia della perdita rianimano il desiderio di esistere. Ne parleranno insieme Maria Concetta Sala, Agostina Passantino e Fernanda Di Monte, alternando letture e riflessioni.

Accompagnamento musicale Fabio Emanuele Matisi

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