Una panoramica approfondita del fenomeno del traffico di stupefacenti, evidenziando come la complessità e l’articolazione di tale fenomeno richiedano un approccio che tenga conto dei diversi soggetti e gruppi sociali coinvolti. A offrire l’occasione per parlare e riflettere sull’emergente diffusione del crack a Palermo e sulle dinamiche sociali ed economiche che essa genera, sarà il libro “Mafia & Droga. Lo stato delle cose – Rapporto 2024”, a cura di Umberto Santino, Giovanni La Fiura, Giovanni Burgio e Nino Rocca, che verrà presentato alle 17.30 di giovedì 24 ottobre negli spazi della Bottega di Libera Palermo, in Piazza Castelnuovo 13.



Saranno gli stessi autori a raccontare il percorso che ha portato alla realizzazione di questo lavoro, edito da Mediter Italia.

Ad aprire il pomeriggio, portando i saluti a relatori e pubblico, saranno Elena Silipigni e Lara Guarino. Interverrà Ezio Farinetti, psicologo, psicoterapeuta e formatore dell’Università della Strada. Modererà i lavori la giornalista Gilda Sciortino.

L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative “Cento passi verso il 21 marzo”, la XXX Giornata nazionale in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie, che quest’anno si terrà a Trapani.





Luogo: Bottega di Libera Palermo, Piazza Castelnuovo , 13, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.