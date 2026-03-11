La Salemi Production del M° Davide Salemi in collaborazione con l’Arcidiocesi di Catania sabato 21 marzo, alle ore 19.30, nella splendida Chiesa San Michele Arcangelo ai Minoriti darà vita ad una delle pagine più intense e spirituali della musica sacra.

“In prossimità della Settimana Santa- dichiara Davide Salemi- suoneremo lo “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi un capolavoro senza tempo, un inno medievale che medita sulle sofferenze di Maria durante la Passione di Cristo, utilizzato per condividere il dolore divino e riflettere sul sacrificio”.





Il concerto esplorerà il rapporto tra dolore e fede e farà immergere gli spettatori in un particolare momento mistico di riflessione e raccoglimento sulla morte e sulla sofferenza delle tante madri che hanno visto trucidare i loro figli simboleggiando così il dolore dell’umanità devastata, come sta accadendo in questo complicato contesto storico, dal dolore delle guerra e dalle vite spezzate dei bambini ammazzati a Gaza.





“Nella tradizione popolare e sacra- continua Davide Salemi direttore artistico dell’evento- l’esecuzione dello “Stabat Mater” rappresenta l’esperienza del dolore e la necessità di condividerlo per superarlo sposandosi con i riti liturgici della Passione”.

Il concerto di musica sacra sarà diretto dal M° Damiano Davide ed impreziosito dalle esecuzioni vocali del soprano Giuliana Di Stefano e del mezzosoprano Haruna Nagai per un momento di profonda spiritualità e musica in uno dei luoghi più suggestivi di Catania.

L’ingresso allo spettacolo è ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

