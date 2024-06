A Palermo la colazione la offre Pitt, la simpatica mascotte della “Città delle illusioni” che, per festeggiare il boom di presenze dei primi mesi di apertura e per dare il benvenuto alla bella stagione, ha deciso di coccolare i suoi visitatori.

L’iniziativa è valida per le domeniche d’estate. La colazione è inclusa, gratuitamente, con l’acquisto del biglietto per la visita in uno dei turni in programma dalle 10.00 alle 12.40.

Insieme al biglietto e alla colazione, che comprende un cornetto caldo e un caffè o un cappuccino, viene omaggiato anche un simpatico gadget.

È fortemente consigliata la prenotazione online sul sito della “Città delle Illusioni” https://www.cittadelleillusioni.it/.

L’orario indicato nel biglietto si riferisce al momento di consumazione della colazione. La visita inizia 20 minuti dopo.

La domenica del 23 giugno, invece, i visitatori nei turni pomeridiani dalle 15.00 alle 18.40, ha in omaggio, insieme al biglietto di ingresso, un gelato insieme a un simpatico gadget.

Intanto, c’è anche una novità per gli under30, che possono visitare il museo al prezzo ridotto di 8 euro, dal martedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.40.

Biglietti acquistabili online sul sito della Città delle Illusioni o fisicamente direttamente nella biglietteria, in vicolo San Giovanni degli Eremiti 2. Maggiori info al numero 379 2110873 e sui canali social della Città delle Illusioni: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557634570735 e https://www.instagram.com/cittadelleillusioni.palermo/.

