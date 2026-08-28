La storia che vi voglio raccontare non è un’inchiesta sul procedimento Hydra, ma la genealogia segreta di un’intesa che dal 1960 a oggi non ha mai smesso di rigenerarsi, adattandosi ai mercati e alle strategie repressive come un organismo vivente.

S’intitola “Alla conquista del nord. Come la criminalità organizzata di stampo mafioso ha aggredito e conquistato il nord” il libro del giornalista d’inchiesta Roberto Greco, che verrà presentato alle 18 di venerdì 28 agosto in piazzetta Bagnasco. A dialogare con l’autore sarà il presidente della Corte d’Appello di Palermo, Antonio Balsamo.

Il libro

Il cuore del libro è la ricostruzione del Consorzio mafioso lombardo, una super-struttura criminale capace di far sedere allo stesso tavolo esponenti di spicco di Cosa nostra, della ‘ndrangheta e della camorra. Greco dimostra che questa alleanza non è affatto una novità di Hydra: già negli anni Settanta, a Milano, un patto analogo era stato celebrato, consacrato e processato. Allora era la “federazione di associazioni mafiose” descritta dal pool di Francesco Saverio Borrelli; oggi è un cartello stabilizzato da regole non scritte ma ferree, il cui collante è esclusivamente economico. La ‘ndrangheta ha imposto un modello societario che ricorda quello delle multinazionali, mentre i clan siciliani e campani partecipano come filiere distributive.

L’autore

Nasce nel 1958 a Bologna. Giornalista e scrittore, si occupa di criminalità organizzata di stampo terroristico e mafioso e cronaca giudiziaria anche realizzando inchieste e approfondimenti tematici. Scrive di analisi politica regionale per la testata online MeridioNews.it ed è vidìcedirettore della testata online l’altroparlante.it occupandosi direttamente di inchieste e approfondimenti. Scrive inoltre per la versione cartacea de “Il Quotidiano di Sicilia”, testata storica dell’isola in edicola dal 1979. Nel 2026 ha pubblicato “Alla conquista del nord”, la genealogia segreta di un’intesa tra le diverse consorterie mafiose che dal 1960 a oggi non hanno mai smesso di rigenerarsi, adattandosi ai mercati e alle strategie repressive come un organismo vivente, e “Memorie di una città ferita”, il doloroso racconto delle ultime ore in cui Bologna sarebbe stata solo Bologna. Prima di diventare il nome di una strage.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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