Nel secondo atto stagionale del Campionato Italiano Velocità Auto Storiche, duplice affermazione di classe per gli alfieri Ciro Barbaccia (Osella PA9/90 Bmw), nonché autore del secondo miglior riscontro cronometrico assoluto, e Salvatore Vitale (Lancia Beta Montecarlo Coupé)





Tutto sommato e nonostante non pochi contrattempi, è stato positivo il bilancio per la scuderia locale Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl), reduce dalla 9ª Salita Storica Monte Erice, secondo atto stagionale del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche (CIVSA), andata in scena lo scorso fine settimana.

Lungo gli scenografici tornanti ericini, infatti, il portacolori Ciro Barbaccia, presentatosi al via al volante dell’Osella PA9/90 Bmw (in sostituzione della prevista Paganucci) ha conquistato un prezioso argento nel 4° Raggruppamento e il successo in classe JR/BC2000 spuntando, altresì, il secondo miglior riscontro cronometrico in un’ideale classifica assoluta. Un weekend vissuto con non poche tribolazioni dall’esperto pilota-preparatore marinese che, il sabato, ha dovuto rinunciare alla seconda salita di ricognizione per sopravvenuti problemi al cambio. Ripresentatisi l’indomani nel corso di Gara 1, lasciandolo privo della terza marcia. Un imprevisto risolto in parte prima di affrontare Gara 2 dove, il già vincitore delle prime tre edizioni della salita trapanese (2015, 2017 e 2017) è riuscito a recuperare il gap consolidando la piazza d’onore.

Prima uscita stagionale non facile seppur molto soddisfacente anche per l’esperto Salvatore Vitale, su Lancia Beta Montecarlo Coupé di 3° Raggruppamento. Il gentleman driver comisano, difatti, pur accusando noie alla pompa dell’acqua durante la seconda manche domenicale ha tenuto botta centrando il primato nella “GTS2000” e la nona piazza nella “generale”. Ben archiviata la casalinga “Monte Erice”, è stato già pianificato il prossimo impegno: la 35ª Bologna – Raticosa, terzo round della serie tricolore di specialità, in programma a fine maggio.





