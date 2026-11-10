La riscoperta delle proprie radici come strumento di crescita culturale, consapevolezza e cittadinanza attiva. È questo il cuore del progetto “Alla ricerca della Magna Grecia di Naxos”, promosso dall’associazione Sicilia Sviluppo ETS, in collaborazione con l’Istituto superiore “Leonardo” di Giarre, in qualità di ente partner di supporto, e con la Federazione Accademia Siciliana ETS, ente partner operativo.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito delle attività promosse dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, nasce dalla volontà di avvicinare gli studenti alla conoscenza diretta del patrimonio culturale del territorio, con particolare riferimento al Parco Archeologico di Naxos, luogo simbolo della presenza greca in Sicilia e testimonianza fondamentale delle origini storiche e culturali della nostra terra.

Il progetto intende trasformare la conoscenza del patrimonio in un’esperienza concreta e partecipata, attraverso attività didattiche, percorsi di approfondimento e moduli laboratoriali che vedranno gli studenti protagonisti attivi del processo di apprendimento. L’obiettivo è stimolare nei giovani il senso di appartenenza alla comunità, la consapevolezza del valore dei beni comuni e il rispetto del territorio, favorendo una relazione più profonda tra passato e presente.





«La scuola – dichiara la dirigente scolastica Tiziana D’Anna- ha il compito fondamentale di accompagnare gli studenti non soltanto nell’acquisizione delle conoscenze, ma anche nella formazione di cittadini consapevoli, capaci di riconoscere e custodire il valore della propria identità culturale. Progetti come “Alla ricerca della Magna Grecia di Naxos”- ha sottolineato la preside- rappresentano un’importante opportunità educativa, perché consentono ai ragazzi di uscire dalle aule e confrontarsi direttamente con la storia, l’arte e le testimonianze del territorio. Conoscere le proprie radici -ha chiosato la D’ Anna- significa imparare a comprendere il presente e assumersi la responsabilità di tutelare il patrimonio che ci è stato tramandato. L’I.I.S. “Leonardo” -ha concluso-sostiene con convinzione questo percorso, riconoscendo nella collaborazione tra scuola, associazioni e istituzioni culturali, un’occasione preziosa di crescita e formazione per i nostri studenti».

Il progetto prevede inoltre il coinvolgimento delle docenti Emilia Di Grazia e Mariella Previtera dell’I.I.S. “Leonardo” di Giarre, che contribuiranno al percorso educativo e formativo, accompagnando gli studenti nelle attività di approfondimento e conoscenza del patrimonio culturale del territorio.

A rendere possibile il percorso sarà anche il contributo di professionalità con competenze specifiche nell’ambito della didattica artistica, della mediazione culturale e della valorizzazione del patrimonio.





Rosita Asero, artista, esperta in didattica dell’arte e presidente dell’Associazione Culturale “Ara D’Arte”, è laureata in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Catania e attualmente in formazione come arteterapeuta. Vanta una consolidata esperienza nel tutoraggio scolastico, nella progettazione e conduzione di laboratori artistico-espressivi e nella didattica inclusiva. Ha collaborato a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale siciliano, tra cui quello dedicato ai Siti UNESCO, e ha realizzato attività laboratoriali nelle scuole e nel territorio etneo. Nel progetto ricoprirà il ruolo di coordinatrice delle attività.

Accanto a lei, Martina Iosia, laureata in Beni Culturali presso l’Università degli Studi di Catania, frequenta attualmente il corso di laurea magistrale in Scienze del Libro e del Documento presso l’Università di Bologna, sede di Ravenna. Ha maturato esperienze nel settore attraverso un tirocinio presso il Museo Archeologico di Palazzo Ingrassia di Catania, il Servizio Civile e collaborazioni come apprendista Cicerone FAI. Nel progetto svolgerà il ruolo di guida museale, presso il Parco Archeologico di Naxos, accompagnando gli studenti alla scoperta del patrimonio storico, archeologico e culturale del sito.





“Alla ricerca della Magna Grecia di Naxos” si configura, dunque, come un’esperienza che va oltre la semplice visita culturale: un percorso di conoscenza attiva nel quale gli studenti potranno riscoprire il valore della storia locale, comprendere le trasformazioni del paesaggio e riconoscere nel patrimonio culturale una risorsa condivisa da proteggere e tramandare.

Perché conoscere la propria terra significa anche imparare ad amarla, rispettarla e sentirsi parte della sua storia. E sono proprio le nuove generazioni le protagoniste di questo processo di riscoperta e valorizzazione dell’identità siciliana.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 91, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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