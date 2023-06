Nunzia Giunta, insieme al marito Mario Burrascano, guida la società di consulenza e formazione Uomo e Ambiente, che ha raggiunto i massimi riconoscimenti in ambito della sostenibilità. Con il proprio esempio ispira e accompagna le aziende verso l’adozione di modelli di business sostenibili a 360°.

Torino, 15 giugno 2023 – L’imprenditrice Nunzia Giunta, socio e amministratore delegato dell’azienda torinese Uomo e Ambiente, Società Benefit di servizi di consulenza e formazione, riceve oggi a Roma uno dei due riconoscimenti del Premio Women Value Company, nato dalla collaborazione del Gruppo Intesa Sanpaolo con il prestigioso premio Marisa Bellisario, che dal 1989 celebra e riconosce il talento espresso dalle donne nei vari ambiti del vivere civile, sia a livello nazionale sia internazionale. La celebre Mela d’Oro, che simboleggia la forte personalità delle oltre 500 donne insignite del premio, viene attribuita a coloro che si sono distinte per il loro operato nelle aziende.

Il premio Women Value Company – Intesa Sanpaolo in particolare è dedicato alle piccole e medie imprese che attuano concrete e innovative politiche di inclusione, valorizzano il talento femminile e il merito, sviluppano soluzioni efficaci di welfare aziendale.

“Giocando con le parole – commenta Nunzia Giunta ricevendo il riconoscimento – amo definirmi ‘amministratore delicato’. Con questo, cerco di promuovere l’idea che sia possibile una forma di leadership che non usa la forza come strumento di imposizione, ma sceglie la gentilezza e l’empatia come fattore di aggregazione e coinvolgimento delle persone, anche e soprattutto in azienda.”

Guidare con l’esempio è, d’altronde, l’approccio stesso della società fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 2004. L’azienda nasce per proporre servizi di consulenza su compliance, sistemi di gestione e modelli organizzativi, con lo scopo di accompagnare le imprese verso logiche di sviluppo sostenibile. Da quasi vent’anni, Uomo e Ambiente sviluppa su se stessa ciò che propone ai propri clienti, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente e altri stakeholder.

Numerose le certificazioni conseguite negli anni, non solo a riprova delle competenze tecniche, ma anche e soprattutto dei valori che caratterizzano l’ambiente di lavoro. Uomo e Ambiente Società Benefit e B Corp ha ottenuto nel 2021 la medaglia d’oro EcoVadis, con un rating ESG che la colloca nel 5% delle migliori organizzazioni valutate a livello mondiale. Successivamente, nel gennaio 2023, a fronte di un’ulteriore analisi prestazionale, ha visto riconosciute le sue performance con la medaglia di Platino, grazie a un rating ESG che posiziona l’azienda in una ristretta élite del 1% delle imprese valutate a livello mondiale. Nel 2022, oltre ad aver conseguito la certificazione per la Diversity & Inclusion, Uomo e Ambiente è stata una delle prime 10 aziende in Italia ad ottenere la certificazione per la Parità di Genere.

Oltre ai titoli ottenuti, anche i numeri danno ragione al modus operandi dell’azienda. Uomo e Ambiente impiega oggi 26 persone e prevede un ulteriore ampliamento dell’organico, che entro la fine dell’anno raggiungerà le 30 unità (50 considerando la rete di professionisti esterni).

Il tasso medio di crescita dei ricavi negli ultimi anni è stato costante, in aumento medio del 25%. Il bilancio 2022 prevede ricavi a 1,9 milioni di Euro (erano circa 1,5 nel 2021).

Oltre a Torino, dove l’azienda è nata e ha rinnovato la sua ampia ed ecosostenibile sede nell’annus horribilis della pandemia, oggi sono attive altre sedi ad Aosta e nel Nord-Est (Padova e Udine). Per il corrente anno, Uomo e Ambiente ha inoltre messo in programma una strategia di espansione con l’apertura di 10 nuove sedi sparse su tutto il territorio nazionale, a cui si aggiunge la prima oltre i confini italiani con la prossima inaugurazione della sede di Lugano.

Di origini siciliane, Nunzia Giunta si trasferisce a Torino nel 1994, dopo il matrimonio con Mario. Decide dapprima di coronare il suo progetto di vita e diventare madre, ma è costantemente presente dietro le quinte dell’attività del marito. Trascorre poco tempo prima che la coppia decida di condividere non solo la vita privata ma anche quella professionale, fondando nel 2004 Uomo e Ambiente.

Il resto è la storia che ha portato all’ottenimento della prestigiosa Mela d’Oro assegnata oggi a Nunzia. Il suo contributo fattivo alla crescita dell’azienda è fortemente attento alla creazione di un ecosistema di persone e valori sano e condiviso. “Con l’arte della pazienza e della perseveranza – commenta ancora l’amministratore delicato di Uomo e Ambiente – sono riuscita a ottenere dalla vita tutto quello che desideravo, senza strapparlo, aspettando che le situazioni e i tempi fossero maturi. Sono partita da zero, ho scelto di essere prima mamma. Quando poi i miei figli sono diventati grandi e abbastanza autonomi, mi sono dedicata al lavoro, scendendo in campo al fianco del mio compagno di vita per dare forma ai valori che condividiamo da sempre.”

“Oggi – conclude Nunzia Giunta, che nel 2021 ha completato il percorso per diventare Chief Happiness Officer – Uomo e Ambiente è diventata una realtà in cui tutti, io, Mario ed i nostri collaboratori, ci stiamo dando la possibilità di realizzare i nostri sogni, lavorando sodo e superando ostacoli anche grandi. È l’energia del team a renderlo possible, infatti questo successo non può essere attribuito solo a me, ma è il risultato dell’impegno collettivo di ogni membro del team. Vorrei sottolineare in modo particolare il ruolo fondamentale svolto dalle figure femminili all’interno della nostra organizzazione: la loro dedizione, competenza e passione hanno contribuito in modo significativo a raggiungere questo traguardo. Sebbene il premio sia rivolto al femminile, non voglio creare alcuna distinzione e credo fermamente che il merito debba essere attribuito a ciascuno di noi in base alle nostre capacità e al nostro contributo individuale. Quando si parla di persone, 1+1 può fare mille. Insieme possiamo far accadere cose meravigliose.”

