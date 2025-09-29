Allagamenti a Partanna Mondello e Mondello, la consigliera Caterina Meli: “Siamo già a metà dell’opera, ora l’amministrazione deve accelerare: i cittadini non possono più vivere con la paura dell’acqua in casa”

” In vista delle piogge autunnali e del rischio di nuovi allagamenti, chiedo con forza all’amministrazione comunale di accelerare l’iter procedurale per l’avvio degli interventi annunciati. È fondamentale non perdere altro tempo: la gente vive nel disagio e con la paura costante di ritrovarsi sott’acqua. Abbiamo già metà delle risorse stanziate e un progetto definito, ora serve il passo decisivo per partire con i lavori.”

A dichiararlo è Caterina Meli, consigliera comunale di Palermo, intervenendo sul piano di adeguamento della rete fognaria e di mitigazione del rischio idraulico nell’area di Partanna Mondello, Mondello e nella zona nord della città.





“ Sono anni che i residenti chiedono risposte concrete – prosegue Meli – e oggi, con oltre 60 milioni di euro già previsti tra fondi FSC e risorse regionali, non ci sono più scuse per rinviare. È positivo che il Comune abbia tracciato un orizzonte temporale tra il 2026 e il 2028, ma i problemi sono attuali e urgenti: già oggi le strade si trasformano in fiumi a ogni pioggia.”

Gli interventi previsti sono diversi e necessari per mettere fine ai disagi che vive la città di Palermo e in modo particolare la borgata di Partanna Mondello come la realizzazione dell’impianto di depurazione di Fondo Verde, ed ripristino del collettore nord-occidentale.

“Abbiamo già un quadro chiaro e una parte dei fondi disponibili – conclude la consigliera – per questo chiedo all’amministrazione di attivarsi subito per snellire le procedure, accelerare le gare e mettere finalmente un punto a una situazione che da troppo tempo penalizza centinaia di famiglie.”

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.