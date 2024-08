La deputata regionale e vice presidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Ars interviene sulle criticità che hanno interessato il tratto di autostrada Messina-Catania appena inaugurato.

“16,3 milioni di fondi europei spesi per la messa in sicurezza del tratto di autostrada A18 Messina-Catania interessato dalla frana di Letojanni del lontano 2015. Neanche il tempo di annunciare in pompa magna la conclusione dei lavori che gli automobilisti siciliani si sono ritrovati a fare i conti con una corsia inagibile a causa della pioggia”.

Lo afferma Jose Marano, deputata regionale M5s e vice presidente della commissione Ambiente Territorio e Mobilità all’Assemblea regionale siciliana, che annuncia la presentazione di un’interrogazione all’Ars.

“È bastato un acquazzone a causare la quasi totale paralisi del traffico all’interno della galleria – prosegue Marano – con le auto costrette a code chilometriche a causa dell’allagamento di quel tratto di autostrada”.

“Sono finiti i disagi legati ai nove lunghi anni di lavoro necessari per riaprire la galleria – prosegue la parlamentare – ma ne sono iniziati altri. Depositerò un’interrogazione perché quanto accaduto rende necessario fare chiarezza sull’aspetto legato alla sicurezza degli automobilisti che percorrono questa importante arteria”.

