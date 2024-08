Un viaggio emozionante attraverso la carriera, la storia e la poetica di Zazzà D’Anna, protagonista del terzo appuntamento della rassegna estiva del “Centro d’arte Raffaello” in corso all’Antica Tonnara Bordonaro di Palermo.

L’incontro, in programma domenica 11 agosto alle 19:00 negli spazi della struttura che sorge in piazza Bordonaro 9 nella borgata marinara Vergine Maria, rappresenta un’occasione unica per immergersi nel mondo dello straordinario artista palermitano e conoscerne l’espressività attraverso le sue parole e le sue opere.

In dialogo con la giornalista Marianna La Barbera, Zazzà D’Anna svelerà la sua anima e la sua visione del mondo: un racconto intimo e profondo, che si concluderà con un’emozionante live performance in cui l’artista si metterà a nudo dinanzi al pubblico.

L’approccio artistico di Zazzà D’Anna è caratterizzato dalla semplicità e dalla purezza, tratti che ricordano l’impulso istintivo di esprimersi attraverso i graffiti.

Il suo stile grafico è sia elementare che d’impatto ed evoca un senso di immediatezza e risonanza emotiva che, congiuntamente alla semplicità, serve come strumento potente e cassa di risonanza, permettendo ai messaggi centrali della sua arte di apparire con chiarezza e forza.

Artista esclusivo della galleria palermitana che vede alla direzione artistica la dottoressa Sabrina Di Gesaro, Zazzà D’Anna comunica valori universali e divulga sentimenti che accomunano tutti gli uomini del mondo.

La sua arte è permeata da temi profondi che scuotono lo spirito umano: i suoi dipinti emanano amore, fratellanza, universalità del linguaggio e coscienza ecologica, invitando gli spettatori a intraprendere un percorso avvincente e incoraggiandoli a osservare la vastità del mondo con curiosità e meraviglia.

Messaggi e valori potenti trasmessi attraverso una distintiva tecnica mista, che incorpora materiali non convenzionali e colori vibranti.

Lo scorso 25 novembre, in occasione della celebrazione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Zazzà D’Anna ha creato un’opera d’arte toccante per denunciare l’abominevole fenomeno del femminicidio.

“Mia per sempre”, questo il titolo, è stata esposta nella sede di via Resuttana 414 del “Centro d’arte Raffaello” – l’altra sede della galleria si trova in via Emanuele Notarbartolo 9/E – rappresentando un duro monito contro la violenza di genere: un fulgido esempio di come l’artista presti la sua voce a sostegno della lotta per l’uguaglianza e la giustizia, amplificando il grido collettivo che reclama la fine dell’orrore contro le donne.

“L’opera di Zazzà D’Anna – osserva Sabrina Di Gesaro – è una testimonianza del potere trasformativo dell’arte: i suoi dipinti fungono da fari di speranza, ricordandoci la bellezza, l’amore e l’unità che esistono al nostro mondo”.

“Attraverso la sua espressione artistica unica – conclude – ci sfida ad affrontare gli abusi e i soprusi, abbracciando la nostra comune umanità e operando per un futuro più armonioso”.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti dell’arte e per tutti coloro che cercano un’esperienza emozionante e profonda.

L’ingresso è libero.

Luogo: Antica Tonnara Bordonaro , piazza Bordonaro , 9, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 11/08/2024

Data Fine: 11/08/2024

Ora: 19:00

Artista: Zazzà D’Anna

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.