Palermo. “Esprimiamo piena solidarietà a studentesse e studenti, famiglie, docenti, personale Ata, dirigenti e tutto il personale scolastico coinvolto negli allarmi bomba che hanno interessato numerose scuole in Italia, comprese molte realtà siciliane”. Lo affermano il commissario della Uil Sicilia, Emanuele Ronzoni, e Claudio Parasporo, segretario della Uil Scuola Sicilia, che aggiungono: “Le evacuazioni e le verifiche delle forze dell’ordine rappresentano la scelta corretta. La sicurezza delle persone viene prima di ogni altra esigenza. Chiediamo che le indagini accertino con la massima rapidità la natura delle segnalazioni e che ogni istituto possa contare su procedure chiare, comunicazione tempestiva alle famiglie e pieno supporto alle lavoratrici e ai lavoratori della scuola. Nessuna minaccia deve condizionare il diritto allo studio. La Uil resterà vicina alle scuole coinvolte e seguirà con attenzione l’evolversi della situazione”.





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