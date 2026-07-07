Nell’ambito della Cronoscalata Giarre-Montesalice-Milo, valida per il CIVM Sud e per la serie siciliana di specialità, gara test un po’ tribolata per l’esperto portacolori Ciro Barbaccia, al volante della “storica” Stenger BMW di 4° Raggruppamento, ripescata dai box dopo due anni di stop





Da un avvio promettente, a un ritiro a scopo cautelativo. Questo, in estrema sintesi, lo scorso fine settimana agonistico del “veterano” Ciro Barbaccia, reduce dalla 27ª Cronoscalata Giarre Montesalice Milo – Memorial Isidoro Di Grazia, valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna Sud e per la serie siciliana di specialità. Presentatosi al via per testare la Stenger BMW di 4° Raggruppamento, ripescata dai box dopo due anni di stop, il portacolori della scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl) ha potuto disputare solo due salite, ovvero, la prima prova cronometrata del sabato e la Gara 1 domenicale, prima di essere costretto a dichiarare forfait per sopravvenute noie alla vettura.





«Quando nel giugno scorso abbiamo affrontato una sessione di test presso il circuito di Kinisia, abbiamo avuto sensazioni molto positive, visto che la Stenger ha marciato regolarmente come un orologio svizzero» – ha raccontato Barbaccia a ruote ferme – «A Giarre, invece, i problemi si sono palesati dopo aver percorso appena un paio di chilometri della seconda salita di ricognizione. Il motore ha iniziato a rattare fino a spegnersi. Una volta riacceso, sono riuscito a concludere all’arrivo, seppur a fatica. Intervenuti sull’auto, abbiamo trovato i filtri totalmente intasati, successivamente puliti accuratamente. L’indomani, però, si è ripresentato il medesimo copione nel corso della prima manche ufficiale. Da qui, la decisione di fermarci definitivamente per contenere i danni. Probabilmente, sarà necessaria una nuova tanga, vedremo».





Archiviata anzitempo la competizione etnea, il pilota-preparatore di Marineo punterà al rientro in occasione della 30ª Luzzi-Sambucina – Trofeo Silvio Molinaro, in programma l’1 e 2 agosto prossimi nel Cosentino.

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