Visto il protrarsi delle avverse condizioni meteo con livello di allerta rossa così come diramato dal Dipartimento della Protezione Civile regionale, il CUS Catania comunica che permangono le disposizioni di chiusura degli impianti sportivi pertanto, anche per la giornata di oggi, martedì 20 gennaio resteranno chiuse le sedi del Centro Universitario Sportivo etneo (Cittadella Universitaria, PalaArcidiacono e Polo nautico remiero al Porto di Catania) e saranno altresì sospese tutte le attività normalmente previste (dai corsi riservati agli universitari a quelli agonistici, incluse le lezioni dei Centri di addestramento allo sport). Per la giornata di mercoledì 21 gennaio sono previste la riapertura degli impianti e la regolarità delle attività, salvo diverse indicazioni di carattere meteorologico che saranno comunicate dal Dipartimento della Protezione Civile regionale.

