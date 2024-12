Torna a Palermo il Premio Internazionale “Mondello ARTE expo 2024”, fondato e presieduto da Mauri Lucchese.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si terrà all’Hotel Conchiglia d’Oro, in viale Cloe 9 a Mondello, a partire dalle 17:00 di venerdì 6 dicembre.

Oltre cinquanta i premiati, distintisi per il loro contributo d’eccellenza nei rispettivi campi di appartenenza.

I lavori vedranno la partecipazione del presidente Mauri Lucchese e del vice presidente vicario con delega alla cultura Salvatore Li Castri, del presidente onorario, ambasciatore per le arti visive dell’Italia peninsulare Giorgio Gregorio Grasso, della giornalista Marianna La Barbera, del direttore artistico per la pittura e la scultura, ambasciatrice delle arti visive per la Sicilia Maria Patrizia Allotta, del direttore artistico della fotografia Giovanni Artale, del direttore artistico di cinema e teatro Tommaso Gioietta e del Maestro Giovanna Ferrara, direttore artistico per la musica con delega alla legalità e all’impegno sociale e addetto alle pubbliche relazioni internazionali.

Il prestigioso parterre di presenze vede anche la stilista internazionale Belinda Ferraro presidente della B&M Ferraro Foundation New York City, direttore artistico per la moda e ambasciatrice dei diritti delle donne e del sociale, Dora Di Cara e Dorotea Rizzo, rispettivamente ambasciatrice dello sport paralimpico e del disagio giovanile e delle dipendenze e il poeta Francesco Federico, presidente della giuria.

Madrina dell’evento, l’attrice Tiziana Martillotti.

Tra i momenti più significativi della manifestazione, la presentazione in anteprima assoluta del nuovo dipinto a olio su tela dell’artista Filippo Lo Iacono intitolato “Mondello. Borgo Marinaro”.

Un omaggio alla Palermo costiera e marinara realizzato dal Maestro di fama internazionale, tra i massimi protagonisti dello scenario pittorico e artistico contemporaneo.





Luogo: Hotel Conchiglia d’Oro , viale Cloe , PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 06/12/2024

Data Fine: 06/12/2024

Ora: 17:00

Artista: Mauri Lucchese

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.