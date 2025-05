Si conclude all’insegna della creatività e della riflessione l’anno scolastico 2024/2025 all’Istituto Branchina di Adrano. Tra gli eventi più significativi, la cerimonia finale del Progetto – Poesia “Naufragar mi è dolce in questo mare”, coordinato dalla prof.ssa Lina Uccellatore, ha celebrato il potere della parola poetica e l’impegno degli studenti.



Il progetto ha accompagnato i ragazzi lungo un percorso di espressione personale e sensibilità letteraria, culminando nel Concorso di Poesia 2025, che ha visto la partecipazione attiva e appassionata di numerosi alunni. I testi presentati hanno testimoniato una sorprendente maturità espressiva e una profonda capacità di introspezione.





Durante la cerimonia, il dirigente scolastico Vincenzo Spinella ha rivolto un messaggio incoraggiante agli studenti, sottolineando come sia fondamentale, oggi più che mai, «imparare a essere protagonisti consapevoli del nostro cammino per contribuire alla costruzione di un futuro migliore».



Del gruppo fanno parte anche Giuseppe Salamone, (V Turismo e secondo classificato al concorso nazionale di poesia) e Lorenza Gullotta (IV Turismo e prima al concorso nazionale di poesia), quest’ultima vincitrice del Concorso di Poesia sul tema della famiglia, a testimonianza di un talento che ha saputo varcare i confini locali e farsi apprezzare su scala nazionale. La progettazione grafica della brouchere di poesie è stata realizzata dall’alunno Omar Avellino di (IIIA Turismo). Madrina d’eccezione della cerimonia di premiazione la prof.ssa Melania Ardizzone. Presenti all’evento anche le collaboratrice del dirigente per il plesso Sud dell’istituto prof.ssa Lucia Firrarello e prof.ssa Maria Cristina Pappalardo.

