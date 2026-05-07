La guida

Google ha introdotto anche in Italia la funzionalità “Fonti Preferite“, pensata per dare agli utenti un maggiore controllo sulle notizie visualizzate tra i risultati di ricerca.

Da oggi puoi scegliere tu quali testate vedere più spesso, senza aspettare che l’algoritmo decida al posto tuo. BlogSicilia è tra i siti che puoi aggiungere subito, con un clic.

Cosa sono le Fonti Preferite di Google e come cambiano la lettura delle notizie

Quando cerchi un argomento di attualità su Google, accanto alla sezione “Notizie principali” compare un’icona a forma di stella. Cliccandola, puoi cercare e aggiungere le tue fonti preferite. Dopo l’aggiornamento dei risultati, i contenuti provenienti da quei siti appariranno più frequentemente nella sezione principale o in uno spazio dedicato chiamato “Dalle tue fonti”.

La funzione non cancella il resto del web: continuerai a vedere notizie da altre fonti per garantire il pluralismo, ma ordina la tua esperienza di lettura in modo che le testate che hai scelto abbiano la precedenza.

Dai dati diffusi da Google, i lettori hanno il doppio delle probabilità di cliccare su un sito dopo averlo contrassegnato come fonte preferita. Oltre la metà di chi ha testato la funzione ha selezionato quattro o più fonti diverse. Non una bolla, quindi, ma una rassegna stampa costruita su misura.

Come aggiungere BlogSicilia in un clic

Il modo più rapido è il link diretto.

Clicca qui: Aggiungi BlogSicilia alle tue Fonti Preferite.

Si apre una pagina Google con BlogSicilia.it già in evidenza.

Spunta la casella accanto al nome e conferma. Fatto.

Come farlo manualmente da Google Search

Se preferisci il percorso manuale, la procedura è questa:

Apri Google sul browser del computer o sul telefono

Cerca una notizia di attualità (ad esempio: “Quattrocchi e Spampinato“)

Individua la sezione “Notizie principali” nei risultati

Clicca l’icona a forma di stella che compare accanto al titolo della sezione

Nel campo di ricerca che si apre, digita “BlogSicilia”.

Seleziona BlogSicilia.it dall’elenco e conferma.

Non c’è limite al numero di fonti selezionabili: puoi creare la tua rassegna stampa personalizzata mixando testate locali e grandi quotidiani. BlogSicilia può stare insieme a qualsiasi altra testata che segui abitualmente.

Come seguire BlogSicilia su Google News

Se usi l’app Google News, puoi seguire BlogSicilia direttamente dalla piattaforma. Cerca “BlogSicilia” nella barra di ricerca dell’app e tocca “Segui”. Da quel momento, i nostri articoli compariranno nel tuo feed tra le testate seguite.

In alternativa, usa il link diretto per Google News: Segui BlogSicilia su Google News.

Perché vale la pena farlo

BlogSicilia copre ogni giorno cronaca, politica, sport, cultura e attualità dalla Sicilia e da tutto il mondo attraverso la sezione Oltre lo Stretto.

Aggiungerci alle tue Fonti Preferite significa trovare i nostri articoli in cima ai risultati quando cerchi le notizie che ti interessano, senza dover visitare il sito ogni volta. Le preferenze si applicano su tutti i dispositivi collegati al tuo account Google e puoi modificarle o rimuoverle in qualsiasi momento.