



L’Istituto “Florio” di Erice ospiterà martedì 11 febbraio la Giornata del Cooking Quiz di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, un importante appuntamento dedicato alla formazione, all’orientamento e alla valorizzazione dei giovani talenti della ristorazione.

Il Cooking Quiz, giunto alla decima edizione, è un progetto didattico-formativo di rilevanza nazionale, patrocinato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO per l’evento finale. Ogni anno coinvolge oltre 100 istituti alberghieri e più di 35.000 studenti in tutta Italia, affermandosi come una delle iniziative più innovative nel settore dell’istruzione alberghiera.

Da anni l’Istituto Florio ha consolidato un rapporto di collaborazione con ALMA, confermandosi punto di riferimento per le attività di orientamento e formazione nel territorio. Anche in questa occasione, la scuola ospiterà i responsabili della prestigiosa istituzione di Colorno per una giornata di approfondimento dedicata agli studenti.

Durante l’evento, due gruppi in rappresentanza degli indirizzi Cucina e Sala e Vendita si confronteranno in una apposita competizione. In palio, l’accesso alle finali nazionali, che si terranno a Parma il 6 maggio, dove gli studenti potranno misurarsi con i migliori istituti d’Italia.

Il Cooking Quiz consente agli studenti di acquisire conoscenze fondamentali su temi centrali per il futuro della ristorazione, tra cui la sana e corretta alimentazione, la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, la lotta allo spreco alimentare e le buone pratiche di raccolta differenziata. L’obiettivo è stimolare lo studio attraverso metodologie didattiche innovative, capaci di parlare alle nuove generazioni.

Il percorso di collaborazione tra l’Istituto Florio e ALMA proseguirà anche nei prossimi mesi: dal 9 al 12 marzo, un gruppo di studenti (Francesco Pio Di Stefano, 3LE, Achab Alami, 3CE, Mariangela Noto, 4CE e Manuel Manno, 4CE) prenderà parte a un’esperienza di PCTO alla sede di ALMA a Colorno, partecipando a masterclass e attività di orientamento di alto livello.

«Queste iniziative – sottolinea la dirigente scolastica Pina Mandina – rappresentano un’importante opportunità di crescita personale e professionale per i nostri studenti, favorendo il dialogo tra scuola e mondo del lavoro e valorizzando il merito e il talento».

L’Istituto Florio conferma così il proprio impegno nella promozione di una formazione moderna, qualificata e orientata al futuro, capace di preparare i giovani alle sfide del settore enogastronomico nazionale e internazionale.

