“Oltre lo specchio – L’Autoritratto come terapia” è il titolo della mostra fotografica di Daniela Di Leo in programma dal 18 al 25 gennaio a Palermo, negli spazi espositivi di “XXS Aperto al contemporaneo”, in via XX Settembre 13.

Curata e organizzata dalla professoressa Graziella Bellone, l’esposizione propone venticinque fotografie realizzate in denso bianco e nero, alternato a volte al colore vivace che fa da sfondo e da contenuto o alla tecnica dell’high-key.

“Daniela Di Leo – spiega la curatrice – affronta il proprio sguardo in modo spontaneo e divertito: non si tratta di una rappresentazione edonistica o di un selfie autoreferenziale, bensì di una ricerca della parte non evidente del sé, un gioco sottile e rassicurante con l’età che avanza”.

“Con l’idea di autorappresentarsi – prosegue Graziella Bellone – l’autrice impiega diverse modalità per collocare se stessa al limite tra visibile e non visibile”.

“Appare con una moltitudine di variazioni – osserva la professoressa – tale da configurare una sorta di linguaggio liberatorio, un’estetica rilassante e silenziosa una pratica per scoprirsi e (ri)amarsi”.

“Le fotografie – conclude – sono dunque frammenti di senso, del lavoro intimo di una storia personale: c’è il fascino dell’essere, nello stesso tempo, regista e attrice in un duplice meccanismo di proiezione e introiezione che rende più intrigante e seducente il risultato finale”.

La mostra sarà inaugurata sabato 18 gennaio alle 18:30, alla presenza dell’autrice e della curatrice.

Rimarrà visitabile tutti i giorni dal martedì al sabato, dalle 16:30 alle 19:30.

L’ingresso è gratuito.

Luogo: XXS Aperto al contemporaneo , via XX Settembre , 13 , PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 18/01/2025

Data Fine: 25/01/2025

Ora: 18:30

Artista: Daniela Di Leo

Prezzo: 0.00

