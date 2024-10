Sabato 12 ottobre 2024, dalle 16:00 alle 22:00, nella giornata dedicata alla memoria del Beato Carlo Acutis, si è tenuto l’evento pre-festival “All’Unisono” che ha unito diverse realtà tra parrocchie ed enti ecclesiali. Si è celebrata l’armonia nella diversità tramite canti, preghiere, veglie, riflessioni, e non sono mancate feste oratoriane e concerti! Non sono mancati recital, cineforum, laboratori e attività sportive. Tutti hanno partecipato con trasporto e spirito di fratellanza, cogliendo appieno l’idea di fondo della manifestazione: condividere all’unisono iniziative per manifestare la propria fede. “All’Unisono” ha colto nel segno, collegando in maniera unica tutte le realtà coinvolte pur non essendo tutte contemporaneamente presenti nello stesso posto. Una profonda connessione, percepita durante le varie attività. Adesso comincia il conto alla rovescia per la terza edizione del Festival che anche quest’anno emozionerà senz’altro il pubblico del Teatro Metropolitan di Catania, venerdì 25 ottobre alle ore 21 con spettacoli emozionanti, la presenza di ospiti d’eccezione e un clima di festa.

L’elenco delle realtà coinvolte ZONA CITTÀ 1. Basilica Cattedrale Sant’Agata 2. Parrocchia San Francesco di Paola 3. Parrocchia San Gaetano 4. Cappella dell’Adorazione – Santissimo Salvatore 5. Parrocchia Sacratissimo Cuore di Gesù dei Cappuccini 6. Oratorio San Filippo Neri -Vecchio 7. Monastero di San Benedetto 8. Chiesa S. Maria dell’Ogninella – Comunità Cattolica dello Sri Lanka 9. Parrocchia Sacratissimo Cuore di Gesù al Fortino 10. Parrocchia Beata Maria Vergine Assunta in Cielo 11. Parrocchia Santissimo Crocifisso della Buona Morte 12. Parrocchia Santa Maria della Mercede 13. Parrocchia Santa Maria del Gesù 14. Parrocchia Santissimo Crocifisso dei Miracoli 15. Cappella dell’Adorazione – Chiesa di Santa Caterina 16. Parrocchia Santa Maria del Carmelo al Canalicchio 17. Parrocchia Santa Maria in Ognina 18. Parrocchia Santa Maria della Guardia 19. Parrocchia Santa Maria della Salute 20. Parrocchia Maris Stella 21. Cappella dell’Adorazione – “Redemptoris Mater” 22. Parrocchia Sacra Famiglia 23. Parrocchia San Michele Arcangelo 24. Parrocchia Santo Stefano 25. Parrocchia Natività del Signore 26. Parrocchia Spirito Santo 27. Cappella dell’Adorazione – Madonna delle Lacrime 28. Parrocchia Santa Chiara 29. Parrocchia San Pio X 30. Parrocchia San Pio da Pietrelcina 31. Parrocchia Resurrezione del Signore 32. Parrocchia Santa Maria del Rosario 33. Cappellina dei Santi Sposi Maria SS. e S. Giuseppe, Primi Adoratori 34. Gruppo Teatro Milizia dell’Immacolata 35. Oratorio Giovanni Paolo II ZONA CIRCUM 36. Parrocchia San Nicolò – Misterbianco 37. Parrocchia Cardinale Dusmet – Misterbianco 38. Parrocchia Sacro Cuore di Gesù e Santa Margherita Maria Alacoque – Piano Tavola 39. Associazione Le Ali di Ele – Misterbianco 40. Parrocchia Santa Bernadette in Lineri – Misterbianco 41. Parrocchia Cristo Re – Paternò 42. Cappella dell’Adorazione Sant’Anna – Paternò 43. Oratorio Don Pino Puglisi – Biancavilla 44. Parrocchia Sacratissimo Cuore di Gesù – Biancavilla 45. Cappella dell’Adorazione – Chiesa del Purgatorio – Biancavilla 46. Parrocchia Santa Maria degli Angeli – Adrano 47. Cappella dell’Adorazione Sant’Antonio da Padova – Adrano 48. Cappella dell’Adorazione – Chiesa San Giovanni – Bronte 49. Cappella dell’Adorazione – Chiesa San Nicola – Bronte 50. Cappella dell’Adorazione del Beato Carlo Acutis – Chiesa San Michele di Maletto ZONA BOSCO 51. Santuario Madonna della Sciara – Mompileri 52. Parrocchia San Paolo – Gravina di Catania 53. Chiesa Rettoria Immacolata Concezione di Maria Santissima – Comunità dell’Arca – San Gregorio 54. Parrocchia Santa Maria degli Ammalati – San Gregorio 55. Cappella dell’Adorazione Sant’Antonio Abate – San Gregorio 56. Parrocchia Santa Maria dell’Idria – Viagrande 57. Parrocchia Spirito Santo – Chiesa Madre – Nicolosi 58. Cappella dell’Adorazione Maria Santissima della Stella – Pedara 59. Parrocchia San Vincenzo Ferreri – Sarro.

