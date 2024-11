Nel 2024 la Lituania commemora l’anniversario della famiglia dei diplomatici Lozoraitis, personaggi di spicco per la storia della diplomazia del paese baltico. Tre generazioni della famiglia sono state attivamente coinvolte negli affari diplomatici non solo quando la Lituania era visibile sulla mappa politica, ma anche quando non c’era, testimoniando così l’indipendenza di questo stato anche sotto l’occupazione sovietica. Per rievocare la storia di questo paese dalle mille sfaccettature è stato predisposto uno speciale programma di eventi. Tra questi, il museo nazionale d’arte M. K. Ciurlionis in Lituania ha inaugurato la mostra “The Lozoraitis: Diplomazia della speranza – Un secolo per lo Stato”, affiancando a questa iniziativa un cartellone di appuntamenti a Kaunas e in Italia, che è inseparabile dalle attività dei Lozoraitis.

Venerdì 29 novembre, dalle ore 14 alle 16, si terrà a Palermo, nella sede del Dems dell’Università, una conferenza sulla storia della diplomazia lituana all’estero, con un focus proprio sulla famiglia Lozoraitis. L’appuntamento è aperto al pubblico. L’evento è organizzato dall’ambasciata della Repubblica di Lituania, dal dipartimento di Scienze politiche e Relazioni internazionali, dal museo nazionale Ciurlionis di Vilnius e dal consolato della Lituania in Sicilia, guidato da Alessandro Palmigiano, a cui è stato recentemente rinnovato il mandato per i prossimi cinque anni.





