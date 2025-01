Sono 156 gli ospedali italiani che oggi hanno ricevuto “Bollino Azzurro” dalla Fondazione Onda ETS, simbolo di eccellenza nel trattamento del carcinoma prostatico, tra i premiati c’è anche l’Arnas Garibaldi di Catania con l’Unità Operativa Complessa di Urologia, diretta dal Prof. Mario Falsaperla.

Questo prestigioso riconoscimento è stato riservato ai “Centri Urologici Virtuosi” per l’offerta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico in un’ottica multidisciplinare, con focus sul tumore della prostata.



L’iniziativa, patrocinata dalle principali società scientifiche italiane, ha previsto l’assegnazione del “Bollino Azzurro” sulla base di criteri che valutano: la presenza nell’ospedale di servizi di promozione della prevenzione della salute sessuale e riproduttiva maschile, percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari per le problematiche uro-andrologiche, servizi clinico-assistenziali dedicati al tumore della prostata e alle complicanze funzionali post-chirurgiche, servizi di eccellenza volti a garantire un’adeguata assistenza dei pazienti.

Il tutto con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con tumore della prostata e promuovere un’informazione consapevole sui centri in grado di garantire la migliore presa in carico del paziente.



Questo importante riconoscimento celebra l’impegno di un team multidisciplinare straordinario che comprendere urologi, oncologi, radioterapisti, patologi, radiologi, Psicologi, anestesisti e infermieri, il quale con dedizione e professionalità si prende cura dei pazienti ogni giorno.

“Si tratta – ha detto il dott. Giuseppe Giammanco, direttore generale dell’Arnas Garibaldi – dell’ennesimo successo della multidisciplinarietà, un concetto che nella nostra azienda ospedaliera trova applicazione in numerosi settori, in grado di garantire ai pazienti un’assistenza di qualità. Ovviamente una menzione speciale va al diretto interessato, il dott. Mario Falsaperla, sempre attento sulle opzioni terapeutiche più innovative presenti nel settore”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di blogsicilia. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento, questioni da sollevare o ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.