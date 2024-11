“Ad Acireale, Aci Sant’Antonio, Giarre, Riposto, Mascali e nella frazione di Torre Archirafi ci sono famiglie e attività che stanno affrontando una situazione difficile dopo la fortissima ondata di maltempo. Sono vicina a queste comunità e condivido le loro preoccupazioni”. Lo ha dichiarato la deputata del M5S Lidia Adorno, rivolgendosi alle comunità del catanese colpite dall’alluvione che ha investito la costa ionica.

“Ho chiesto in aula – ha evidenziato la deputata regionale del M5S – che la Regione si attivi subito per richiedere lo stato d’emergenza e garantire la massima urgenza nella fornitura di mezzi e risorse per rispondere alle necessità immediate della popolazione”.

“È chiaro che non possiamo più permetterci di sottovalutare il dissesto idrogeologico. I fondi ci sono, ma vanno spesi bene e subito per mettere in sicurezza i nostri territori. È il momento di passare dalle parole ai fatti, per proteggere davvero le nostre comunità da queste emergenze”.

“Un pensiero speciale e di ringraziamento va a tutti i volontari, alla Protezione Civile, alle Forze dell’Ordine e, in particolare, ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto per il soccorso prestato a chi è rimasto intrappolato a Fondachello e Mascali. Grazie per il loro coraggio e impegno”, ha dichiarato da Palermo Lidia Adorno.

