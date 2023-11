Prosegue la “campagna acquisti” della Nazionale del Mediterraneo rivolta a nuovi calciatori da inserire nel team della formazione multietnica in vista degli impegni programmati per il prossimo anno. Il nuovo “acquisto” è Marino Defendi (nella foto), classe 1985 che lo scorso agosto, proprio in occasione del suo 38* compleanno, ha firmato un contratto con la Narnese passaggio definito dal direttore sportivo Gianluca Gambi “Un sogno che si avvera”.

Nel curriculum del centrocampista bergamasco rileviamo 478 presenze nel calcio professionistico: in serie A con Atalanta e Lecce, in B con Chievo, ancora Atalanta e poi Bari e Ternana dove per sette stagioni ha indossato la maglia rossoverde con annessa fascia di capitano. “Pur avendo ancora mercato tra i professionisti – ha riferito il presidente della Narnese Paolo Garofoli – con una scelta precisa, Marino ha sposato il nostro progetto. Un acquisto clamoroso: dalla serie B all’Eccellenza, un colpo che qui in Umbria ha fatto tremare tutta la categoria”.

Ma sentiamo da Defendi invece cosa lo abbia spinto a sposare anche il progetto “Nazionale del Mediterraneo” al quale collabora il Centro Regionale

Sportivo Libertas Sicilia, Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI: “Il presidente della Nazionale del Mediterraneo, Vincenzo Lipari – riferisce Marino Defendi – mi ha parlato dei tanti progetti non solo sportivi nel programma di questa interessantissima iniziativa nei quali mi sono pienamente

riconosciuto tant’è che ho subito aderito. E poi, partecipare ad un progetto di così alto profilo per me è un vero e proprio privilegio”.

Ma lei, riuscirà a gestire gli impegni con la Narnese unitamente a quelli della Nazionale del Mediterraneo?

“Proprio per questo ne ho parlato prima di tutto con il presidente della mia nuova squadra il quale è stato pienamente d’accordo con le mie intenzioni. In base ai programmi, vedrò, infatti, di gestire al meglio il mio rapporto sia con la Narnese che con la neonata Nazionale del Mediterraneo”.

Facciamo i nostri migliori auguri a Marino Defendi per il campionato che sta affrontando in terra umbra così come per i suo prossimi impegni con la Nazionale del Mediterraneo arricchitasi di un nuovo serio professionista.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.