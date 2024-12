Una serata di grande musica e solidarietà: Fabio Concato torna sul palco con il suo spettacolo teatrale “Altro di Me”, un viaggio emozionante attraverso brani rari e grandi classici del suo repertorio. Con oltre 150 canzoni nel suo catalogo, Concato propone un concerto unico, dove la riscoperta musicale si mescola ai ricordi e alla condivisione di emozioni.

Appuntamento al Teatro Placido Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), venerdì 10 gennaio 2025, alle ore 21:30.

Concato sarà accompagnato dai Musici, la storica formazione composta da Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso) e Larry Tomassini (chitarre).

Gli ATMOSFERA BLU & FRIENDS apriranno la serata con un’esibizione che vedrà sul palco ospiti speciali: Salvatore Germanò, Simone Scilipoti, Teresa Pitzalis, Erdi ed Elisa Niceta.

«Siamo entusiasti e orgogliosi di poter organizzare un evento di così alto spessore artistico, unendo musica di qualità e solidarietà. Fabio Concato e i suoi Musici, insieme agli ospiti di grande talento, renderanno questa serata indimenticabile. La musica è un linguaggio universale e, in questa occasione, diventa anche un mezzo per fare del bene, sostenendo la Croce Rossa Italiana, sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. Ringrazio tutti gli artisti, il pubblico e i collaboratori che hanno reso possibile questo progetto. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme una serata speciale» — dichiara Fabio Portaro, Direzione Artistica.

Un grande ringraziamento va agli artisti che si esibiranno gratuitamente per sostenere lo scopo benefico dell’evento. Parte del ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana, sezione di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), grazie alla collaborazione del Circolo Alzavalvola di Castroreale e alla direzione artistica di Fabio Portaro.

Dettagli evento:

Teatro Placido Mandanici – Via Primo Levi, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

Biglietti a partire da €23,00

Prevendite online: www.tickettando.it

Non perdete questa occasione unica per vivere la magia della musica e contribuire a una causa importante!





