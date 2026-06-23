Palermo 23 giugno 2026 – “Le indiscrezioni che continuano a circolare sulla sospensione del concorso per l’assunzione di 50 autisti e sulla gestione degli autisti dichiarati inidonei stanno alimentando un clima di forte preoccupazione e incertezza attorno all’Amat. In particolare quelle relative alle assegnazioni in ufficio, con modalità poco trasparenti”.

Lo affermano la Filt Cgil Palermo e la Cgil Palermo, che rimarcano come ogni procedura che riguarda il personale di una società pubblica debba essere improntata ai principi di trasparenza, imparzialità e correttezza amministrativa e chiedono di fugare ogni dubbio sulle scelte fatte.

“Proprio per questo riteniamo indispensabile – dichiarano Fabio Lo Monaco, segretario generale della Filt Cgil Palermo e Dario Fazzese, segretario Cgil Palermo, con delega ai trasporti – che venga fatta piena luce su tutte le vicende emerse e che ogni eventuale responsabilità sia accertata nelle sedi competenti, evitando ricostruzioni parziali e restituendo serenità ai lavoratori e ai cittadini”.

«In questa vicenda – proseguono Lo Monaco e Fazzese – non possono essere dimenticati i tanti candidati che hanno partecipato al concorso con serietà e senso di responsabilità. Molti di loro hanno affrontato sacrifici economici e personali per prendere parte alla selezione, sostenendo spese di viaggio e di soggiorno e raggiungendo Palermo anche da altre province siciliane e da fuori regione, nella legittima speranza di cogliere un’opportunità di lavoro stabile».

«Il trasporto pubblico locale – concludono Fabio Lo Monaco e Dario Fazzese – costituisce un servizio essenziale per la città di Palermo e per migliaia di cittadini che ogni giorno si spostano per lavoro, studio e necessità personali. Per questo è indispensabile rafforzare l’organico di Amat e creare le condizioni affinché l’azienda possa operare in un contesto di piena trasparenza, efficienza e credibilità, garantendo un servizio all’altezza dei bisogni della comunità e il rispetto dei diritti dei lavoratori”.





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