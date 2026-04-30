Antonio Ferraro 53 anni addetto all’esercizio, è il nuovo segretario aziendale per la FIT CISL in Amat. Subentra a Salvatore Girgenti che lascia dopo 42 anni di militanza nella Federazione dei Trasporti della Cisl. “Ringraziamo Girgenti per il lavoro svolto, che di certo porterà avanti il nuovo segretario aziendale Amat, che avrà il compito di affrontare una fase molto delicata per il futuro dell’azienda di Trasporto Pubblico Locale della città – commentano Dionisio Giordano segretario generale Fit Cisl Sicilia e Davide Traina segretario regionale autoferrotramvieri Fit Cisl Sicilia -, un momento in cui sono in fase di approvazione il nuovo piano industriale e il nuovo contratto di servizio”. “Avverto – afferma Ferraro – la responsabilità di rappresentare le lavoratrici e i lavoratori dell’Amat all’interno di una organizzazione storica ed importante come la Fit Cisl, nel panorama sindacale dell’Amat e dell’intero tessuto cittadino”. “Sono già all’opera per rafforzare la squadra che dovrà confrontarsi con l’azienda e con l’amministrazione comunale per definire un progetto di sviluppo e di crescita dei servizi che Amat alla città e per il futuro di tutti i circa 1.600 lavoratori”.

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