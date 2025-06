Romina Ferrante Tutti i blog

Un passo avanti per la messa in sicurezza di due corsi d’acqua strategici in Sicilia. L’Autorità di bacino, braccio operativo della Presidenza della Regione, ha affidato gli incarichi per la progettazione esecutiva e le indagini tecniche finalizzate a ridurre il rischio idraulico lungo il fiume Olivo, nell’Ennese, e il torrente Ficuzza, tra Ragusa e Caltanissetta.

Sono previsti interventi mirati, finanziati con oltre 147 mila euro complessivi, che puntano a prevenire esondazioni e a migliorare il deflusso delle acque in territori considerati particolarmente vulnerabili. Le attività riguarderanno in particolare il tratto a valle della diga Olivo e la porzione terminale del Ficuzza fino alla confluenza con il Dirillo, nei comuni di Acate e Gela.

Per l’Olivo la progettazione esecutiva, del valore di 53 mila euro (oltre Iva e oneri previdenziali), riguarda un tratto a valle della diga omonima. L’intervento mira a ottimizzare il flusso e la funzionalità del fiume in un’area di grande importanza.

Quanto al torrente Ficuzza, invece, è stata aggiudicata la procedura per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva e la realizzazione di indagini geologiche per opere di rifunzionalizzazione fino alla confluenza con il fiume Dirillo nel territorio dei comuni di Acate (in provincia di Ragusa) e Gela (Caltanissetta).

L’intervento ha un valore di poco più di 94 mila euro oltre Iva e oneri previdenziali. L’opera viene considerata essenziale per il miglioramento del regime idraulico e la riduzione del rischio in un’ampia area.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.