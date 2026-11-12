Programmazione per il prossimo anno, progettazione comunitaria, partnership internazionali e aggiornamento delle misure di conservazione della “Rete Natura 2000” sono stati gli argomenti al centro dei lavori del Tavolo di Coordinamento della Rete Aree Marine Protette Siciliane, che si è riunito, oggi, presieduto dal Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana. L’incontro ha segnato un passaggio strategico fondamentale per il rafforzamento della cooperazione regionale nella tutela della biodiversità marina e nella gestione sostenibile delle risorse costiere dell’isola.





Nel corso dei lavori, i componenti del Tavolo hanno tracciato le linee guida della nuova programmazione 2027, focalizzandosi sull’istituzione di gruppi di lavoro tematici per la progettazione comunitaria e sulla creazione di partnership internazionali a supporto di una visione sistemica delle politiche di conservazione del Mediterraneo.

Un punto d’eccellenza emerso nel corso dei lavori riguarda il raggiungimento degli obiettivi ministeriali per l’aggiornamento delle Misure di Conservazione della “Rete Natura 2000”, conseguito a seguito della procedura di infrazione dell’Unione Europea: un traguardo fondamentale comunicato dal Dipartimento dell’Ambiente, che conferma l’impegno istituzionale della Sicilia nell’adeguamento agli standard europei di tutela ambientale.





All’incontro hanno preso parte i rappresentanti ufficiali delle sette Aree Marine Protette siciliane: per AMP Capo Milazzo Giovanni Mangano e Giuseppe Maimone; per AMP Isole Ciclopi Giuseppe Molino e Salvo Costanzo; per AMP Isola di Ustica Davide Bruno; per AMP Plemmirio Marco Mastriani; per AMP Isole Egadi Ilaria Rinaudo; per AMP Capo Gallo-Isola delle Femmine Fabio Citrolo; per AMP Pelagie. Valentina Corrias. A conferma della volontà di strutturare l’azione della Rete in modo sinergico e incisivo, il Tavolo ha formalizzato le nomine di Davide Bruno (AMP Isola di Ustica) come portavoce e referente per la progettazione e di Giuseppe Maimone (AMP Capo Milazzo) come referente per la comunicazione e i rapporti esterni.

La Rete Aree Marine Protette Siciliane rappresenta un presidio indispensabile per la tutela dell’ambiente marino e costiero siciliano. In un ecosistema complesso e fragile come quello mediterraneo, agire come una rete integrata consente di superare la frammentazione degli interventi e di valorizzare le specificità di ciascuna Area Marina Protetta. Attraverso la condivisione di risorse, competenze e strategie comunitarie, la Rete consolida il ruolo guida della Sicilia nelle politiche ambientali europee, garantendo la salvaguardia delle specie a rischio, l’integrità degli habitat marini e lo sviluppo di un’economia del mare rispettosa dell’equilibrio ecologico.

Luogo: Palermo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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