Più di 200 studenti della provincia di Agrigento stanno in questi giorni partecipando a un laboratorio di imprenditorialità giovanile organizzato dalla Cooperativa di Comunità “Identità e Bellezza” di Sciacca, meglio conosciuta come Museo Diffuso dei 5 Sensi, nell’ambito delle attività del progetto “Ambiente Giovani”.

Il progetto è promosso dall’Associazione Ambientalista Marevivo Delegazione Regionale Sicilia ed è finanziato dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con le risorse del Fondo Politiche Giovanili – anno 2021 del Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri .

Il Museo Diffuso è tra i collaboratori di Marevivo coinvolti nel progetto con l’obiettivo di creare tra i giovani partecipanti la conoscenza e la consapevolezza dell’immenso patrimonio storico artistico, artigianale, paesaggistico, ed enogastronomico di questa area della provincia agrigentina, sostenendone la riscoperta per una più efficace valorizzazione e tutela, ma anche per la nascita di nuovi progetti d’imprenditorialità giovanile.

Il laboratorio si è tradotto in un tour esperienziale tra gli imprenditori e gli artigiani locali, attraverso i quali i partecipanti oltre ad apprezzare le lavorazioni artigianali del corallo fossile di Sciacca, della ceramica artistica e dei grani antichi, hanno potuto apprendere la storia della vita di queste aziende, spesso gestite a conduzione familiare e che mano a mano si sono sviluppate, trasformandosi in vere e propri poli produttivi capaci di soddisfare la nuova e variegata domanda di mercato.

Gli studenti ad oggi coinvolti provengono dall’IISS Francesco Crispi di Ribera e dall’IISS Amato Vetrano di Sciacca, insieme a molti altri giovani provenienti da diversi comuni vicini.

Agli studenti vanno aggiunti altri giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni che in maniera del tutto personale hanno preso parte ai tanti laboratori organizzati da Marevivo durante il periodo estivo, unitamente ai ragazzi dell’Associazione Crescere Insieme di Sciacca, rispondendo tutti con entusiasmo a una iniziativa che puntava a essere ampiamente partecipativa e inclusiva.

“Queste giornate trascorse con gli studenti della nostra provincia– dichiara Clara Guardino del Museo Diffuso dei 5 Sensi – hanno rappresentato non solo un’importante opportunità di apprendimento, ma anche un momento di profonda connessione con le radici del territorio in cui vivono. È fondamentale far capire loro, che i giovani non sono costretti a fuggire, ma possono diventare protagonisti del cambiamento, investendo nelle potenzialità che il nostro territorio offre. Sono loro il futuro, ed è importante far emergere le attitudini che possono contribuire a valorizzare le identità locali e che possono trasformarsi in un potente strumento di crescita.”

“Siamo estremamente felici di questa collaborazione con il Museo Diffuso di Sciacca che in questi ultimi anni ha contribuito tantissimo a dare risalto al territorio e alle imprese locali messe in rete – dichiara Mariella Gattuso, direttore generale di Marevivo Sicilia – Siamo certi che il suo apporto si tradurrà in una preziosa opportunità per tutti i giovani che parteciperanno alle loro esperienze guidate, dalle quali potranno sicuramente nascere idee e nuovi progetti di lavoro.

Un altro obiettivo raggiunto che arricchisce e completa il percorso e i contenuti del progetto Ambiente Giovani, che Marevivo porta avanti da un anno guardando ai giovani e al territorio dove vivono, perché in esso possano sentirsi attori protagonisti in una logica d’informazione, inclusione e aggregazione che possa contribuire a renderli più forti nell’affrontare le sfide del loro domani.”.





Luogo: SCIACCA, AGRIGENTO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.