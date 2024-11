“Oggi prende il via, a Baku, in Azerbaigian, la Cop29, la Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, con il fondamentale obiettivo di incrementare l’azione globale per affrontare la lotta al cambiamento climatico. In occasione di questo evento importante e prioritario, il Centro Studi Iniziativa Comune sottolinea l’urgenza di raggiungere obiettivi concreti e provvedimenti internazionali per contrastare il riscaldamento globale e tutti quegli eventi estremi, sempre più evidenti, che stanno portando effetti deleteri dal punto di vista ambientale, sociale, antropologico, economico e produttivo. L’impegno di tutti i Paesi, dunque, è quello di lavorare insieme per limitare l’aumento delle temperature globali, visto e considerato che sinora molti dei target annunciati non risultano sufficienti, né rispettati nei tempi stabiliti. In questo contesto, il Centro Studi Iniziativa Comune chiede – inoltre – alle istituzioni globali di velocizzare la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, attraverso politiche e investimenti concreti e vincolanti. È tempo di intervenire e dimostrare che l’impegno climatico non è solo un proposito, un libro dei sogni, ma una priorità condivisa per garantire un futuro sostenibile al pianeta e la tutela della sopravvivenza delle giovani generazioni”.







Così, in una nota, Carmela Tiso, portavoce nazionale del Centro Studi Iniziativa Comune

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.