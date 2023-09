“A seguito delle richieste di incontro avanzate al Socio Unico della società AMG Energia SpA ad oggi senza risposte, visto l’incontro avuto con i vertici aziendali AMG Energia SpA, sullo sviluppo e sulle strategie industriali della Società appreso il ridimensionamento dello sviluppo della Società e le farraginose procedure di controllo attivate per il proseguo delle attività aziendali, il perdurare della mancanza di personale che mette in serio rischio i servizi resi alla cittadinanza di Palermo a partire delle manutenzioni a tutti gli edifici pubblici Comunali, agli impianti di illuminazione, agli impianti semaforici ella manutenzione reti la nostra Organizzazione Sindacale proclama lo stato di agitazione a causa della situazione precaria in cui versa la Società AMG Energia SpA con il conseguente avvio della prevista procedura di conciliazione e raffreddamento.

A renderlo noto è il Segretario Provinciale dell’UGL Chimici di Palermo, Raffaele Loddo.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.