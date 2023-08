L’ Ugl Chimici della Provincia di Palermo incontra la Terza Commissione Consiliare del Comune di Palermo. La delegazione composta dal Segretario Loddo Raffaele, Di Cristofalo Antonino, Sangiorgi Daniela ha illustrato le preoccupazioni delle lavoratrici e lavoratori di Amg Energia Spa circa il futuro della Società di proprietà del Comune di Palermo.

In particolare, è stato chiesto l’approvazione del nuovo Contratto di Servizio che veda un orizzonte temporale almeno decennale viste le occasioni di sviluppo che oggi la transizione Energetica mette a disposizione di aziende e Comunità, Produzione di Energia Elettrica, certificazioni energetica distribuzione Gas etc.Tale previsione è necessaria per attingere a finanziamenti e/o realizzare Partenariati Pubblico/Privati.

“La immediata assunzione di nuovo personale per lo svolgimento delle normali attività a sostegno di manutenzione Impianti, manutenzione Scuole, Impianti sportivi, etc. mancano ad oggi circa 100 Unità rispetto all’attuale pianta organica – rende noto la Segreteria Provinciale dell’UGL Chimici di Palermo che aggiunge – rispetto ed applicazione degli istituti previsti dal CCNL in vigore che non possono essere soggette alle lungaggini burocratiche in quanto previsioni anche di norme di legge, (vedi Buono pasto).

La Commissione Consiliare tutta presieduta dal Consigliere Anello Alessandro ha preso atto delle preoccupazioni manifestate dall’UG-chimici condividendo la necessità di avere al più presto un Contratto di Servizio nuovo ed efficace per le sfide che attendono l’Azienda visto che l’attuale contratto di servizio risale all’anno 2000 senza che sia stato mai rivisto. Ha condiviso la necessità di avere nuovo personale per affrontare le normali manutenzioni che già dal mese di settembre con l’avvio delle scuole saranno necessarie. Si è impegnata ad intervenire sugli Uffici preposti affinché quanto previsto dal CCNL e dalle norme di legge in vigore sia erogato ai lavoratori”.

“Al termine dell’incontro – conclude UGL Chimici Palermo -pur valutando positivamente quanto discusso ed affermato, la nostra organizzazione sindacale ha fornito spunti interessanti sulla possibilità di realizzare parchi Fotovoltaici che consentano al Comune di Palermo l’affrancamento della bolletta energetica. La Commissione mostrando interesse ha accettato di aprire un dibattito su tale argomento e si è impegnata a sollecitare l’iter per la realizzazione dei punti discussi”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.