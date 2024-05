La rassegna Amici del libro prosegue il 30 maggio, alle 17.30, a Palazzo Bonocore, con il nuovo libro di Eliana Liotta “La vita non è una corsa” (La nave di Teseo). Un saggio che parla delle pause che sono la chiave per ritrovare l’energia che ci manca e sono anche la strada per sperare di vivere bene e a lungo. Dorsale può ridurre il rischio di cancro, infarto, diabete, demenze, come emerge dagli studi scientifici. Può dare spazio alla creatività, puntellare la memoria, proteggere dalle decisioni avventate. Allontanare la stanchezza e l’ansia. In certi casi rende più magri, spesso sereni, perfino più giovani. In questo saggio Eliana Liotta, insieme agli specialisti dell’Università e dell’Ospedale San Raffaele di Milano, disegna un percorso di soste possibili, per imparare a rispettare i tempi del nostro corpo e della nostra mente.

Anche nelle esistenze più frenetiche, quando il lavoro e lo stress ci opprimono, possiamo immaginare la vita come una passeggiata, dove non conta solo il punto di arrivo, ma è ancora più importante quello che facciamo lungo il cammino. Con l’aiuto di un team di neuroscienziati, endocrinologi, gastroenterologi, psicologi, medici del sonno e fisiatri, l’autrice individua quattro tipi di intervalli fondamentali: le pause secondo natura, cioè previste dai nostri bioritmi, dal sonno alla respirazione profonda e al digiuno; le pause dei pensieri lenti, che passano per la ricerca di un equilibrio tra lavoro e privato, per la disconnessione dai dispositivi elettronici, per il coinvolgimento in cause ideali come il volontariato; le pause sentimentali, che costruiscono e rafforzano i nostri legami con gli altri, il fondamento vero della felicità e della salute; le pause non negoziabili, personalissime, a cui si deve il proprio senso di benessere. Conoscere e rispettare queste pause è una ricetta facile, economica ed efficace per ritrovare l’equilibrio di cui il nostro corpo ha bisogno.

Dialogano con l’autrice Marina Turco e Marco Betta.

La rassegna, organizzata dall’associazione culturale Retablo e da CoopCulture, sotto la direzione artistica di Lia Vicari, vede come sua peculiarità la presentazione delle ultimissime uscite letterarie, a Palermo, nelle variue location scelte.

Il prossimo appuntamento, in programma il 5 giugno, alle 17.30, al Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas di Palermo, vedrà la presentazione del nuovo libro della scrittrice Giuseppina Torregrossa “Stivali di velluto” (Rizzoli).

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.



Luogo: Palazzo Bonocore

Data Inizio: 30/05/2024

Data Fine: 30/05/2024

Ora: 17:30

Artista: Eliana Liotta

Prezzo: 0.00

