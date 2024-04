La politica che ha amministrato fino ad oggi a Bagheria, e quella che si propone come alternativa, è una politica studiata a tavolino per allontanare l’attenzione e l’affezione dei cittadini e spartirsi la torta.

Guardate gli appelli all’inciucio e guardate quelli che si realizzano. Tutto e il contrario di tutto. Alleanze tra gente che è stata mandata a rompere tutte le istanze degli avversari politici che potevano rappresentare un ostacolo, che ha fatto dichiarazioni impensabili su quelli che oggi sono gli alleati.

Dove è la coerenza? Gli appelli alle accozzaglie si rivelano ridicoli tentativi di cambiare il modo e il tema delle spartizioni, scoraggiare i votanti e rendere facile ottenere il consenso.

Il programma?!? Poche righe da sbandierare per confondere le acque degli interessi.

Andate a votare in massa questo è il nostro appello alla città, ai giovani, ai non convinti, ai delusi, ai traditi.

Il non voto è un diritto come il voto, ma ti lascia inerme, disarmato.

Se volete esprimere dissenso, non avete alternativa o scelte folli (e a Bagheria se ne riconosce una sola) o una scheda bianca. Anche una scheda bianca è utile: alza il quorum dei votanti e impedisce maggioranze bulgare per gente, che come potete vedere e leggere, mai si rivolge ai cittadini, ma continua a cercare modi per mettersi insieme e spremerli meglio.

Luogo: BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.