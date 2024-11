Sarà presentato a Napoli al Palazzo dello Spagnolo, lunedì 18,30 novembre 2024, alle ore 18, l’ultimo lavoro editoriale di Massimo Andolfi.

Al suo terzo libro, Andolfi, già capufficio stampa del Senato, fa tappa a Napoli per parlare del libro “Anatocismo napoletano”, edito da Affiori.

Con lui. al tavolo dei relatori, Giovanni Farese, Angela Matassa e FabianaMendia.

In questo romanzo, l’autore, parla di due storie parallele, entrambe significative: la visita in città per sbrigare un affare e la sua senile storia d’amore.

Pretesti per raccontare Napoli, sua città natale, dal suo punto di vista.

Attraverso le pagine, il lettore intraprenderà un viaggio tra vie e vicoli, soprattutto del quartiere Sanità, dove il protagonista farà numerosi e interessanti incontri.

Luogo: Palazzo dello Spagnuolo, Palazzo dello Spagnuolo, NAPOLI, NAPOLI, CAMPANIA

