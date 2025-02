Al teatro Sant’Eugenio – Direzione artistica Pupella, di piazza Europa 39/41 a Palermo, proseguono gli appuntamenti in Cartellone: sabato 1 e domenica 2 marzo è in programma la divertentissima commedia “Anche i ladri hanno moglie” con l’adattamento di Rosalba Bologna e Gaspare Sanzo che saranno anche in scena insieme a: Patrizia Franco, Mimmo Minà, Marco Feo e Dalila Pace. Regia di Rosalba Bologna. Lo spettacolo, il sabato è in programma alle ore 21, mentre la domenica avrà inizio alle 17.45.

Un ladro maldestro entra in un appartamento per rubare, e si ritrova ad essere testimone di un tradimento coniugale. Scoperto dalla coppia fedifraga, per una serie di eventi, ne diventerà complice e prenderà parte attiva all’evoluzione di tutti gli equivoci che ne deriveranno. Questo coinvolgimento metterà a dura prova il rapporto con la sua stessa moglie. E l’epilogo è tutto da scoprire.





Costo del biglietto: 16 euro intero; 14 euro ridotto.





I prossimi spettacoli del Cartellone 2024-2025

“Oh mamma! Il mio 18esimo” sarà la commedia che colorerà i week end dall’8 al 23 marzo, scritta da Lavinia Pupella e con: Daniela e Lavinia Pupella, Fabiola Arculeo, Iaia Corcione, Leonardo Campanella, Luciano SergioMaria, Francesco Russo, e Francesca Picciurro.

Dal 29 marzo al 13 aprile è in programma “Lisitrata, che femmine!”, adattamento di Daniela Pupella, e con le sorelle Daniela e Lavinia Pupella ed i ragazzi di Crescinteatro.

Con Valentino Pizzuto ed Ivan Fiore, dal 2 al 4 maggio, andrà in scena “Ma tu sei sposato?”, di G. Di Liberto.

E poi, chiudono il Cartellone Salvo Cambria e Gaspare Sanzo, con Cambria e Sanzo, dal 10 al 18 maggio.





Gli spettacoli, il sabato (e se in programma anche il venerdì) vanno in scena alle ore 21, mentre la domenica alle ore 17.45.





Info e prenotazioni biglietti: 091.6710494.

Ulteriori info e biglietti online

www.teatrosanteugenio.it





