Lunedì 9 dicembre ore 20.00 al Grand Hotel Villa Itria di Viagrande

Castagna d’argento alla carriera al dirigente Roberto Ghiretti





Medaglie olimpiche, titoli italiani, grandi atleti, dirigenti e giornalisti. Il “menù” è consolidato ma ogni anno Pippo Leone sa renderlo sempre nuovo e accattivante. Mancano pochi giorni al Galà dello Sport che andrà in scena al Grand Hotel Villa Itria di Viagrande, lunedì 9 dicembre, con inizio alle ore 20.00.

Si arricchisce anche il numero degli sport rappresentanti. Gli ultimi nomi dei premiati svelati dall’organizzazione sono i campioni d’Italia di squash della New Squash Club Catania e la giovanissima campionessa europea e vicecampionessa mondiale di canoa, Anastasia Insabella.

L’A.S.D. New Squash Club Catania fondata nel 1986 ha un notevole palmares di vittorie: 5 scudetti nel campionato assoluto a squadre, medaglia di bronzo ai Campionati europei per club (Coppa dei Campioni), un campionato Italiano Veterani a squadre, una Coppa Italia, due campionati italiani di serie C, un campionato italiano individuale NC, nove Campionati regionali assoluti e svariati Campionati provinciali, ma può contare anche vari importanti Nel 2016 la società è stata insignita dal Coni della stella al merito di bronzo e, nel 2022, della stella al merito d’argento.

La società etnea aderisce da diversi anni al progetto scuola squash che prevede l’insegnamento dello squash ai giovani fino ai 17 anni. Il club non si è distinto solo nello squash, ma anche nel beach soccer e nel footvolley. L’ultima grande affermazione è la recente vittoria dello scudetto, pochi giorni fa, dopo un percorso costellato di successi in serie fino all’atto conclusivo con Camaiore.

Anastasia Insabella sta stupendo tutti alla sua giovane età. A soli 14 anni, ha vissuto una stagione incredibile sfidando le atlete di tutto il mondo nella categoria junior che annovera canoiste fino al diciottesimo anno di età. È riuscita a portare a casa un oro europeo nel K1 1000 a Bratislava, e due splendide medaglie d’argento mondiali a Plovdiv (Bulgaria). È salita sul secondo gradino del podio nel K2 misto sulla distanza dei 500 metri in coppia con il cremonese Enrico Laudati cedendo il passo soltanto all’Ungheria e nel K1 sulla distanza olimpica dei 500 metri. L’etnea è stata una vera leonessa riuscendo a sfoderare una prestazione super contro le migliori giovani del mondo. La canoista catanese ha chiuso dietro alla tedesca Caroline Heuser. A questi risultati di grande prestigio, Anastasia ha aggiunto altre vittorie e piazzamenti a livello nazionale e internazionale che ne fanno una delle promesse più fulgide, non solo della canoa, ma dello sport italiano.

PREMIO ALLA CARRIERA. Per aver innovato il ruolo del dirigente sportivo, Roberto Ghiretti riceverà la Castagna d’Argento alla carriera. Per lui, una serie di successi da dirigente sportivo nel volley, vincendo con squadre di club sia a livello nazionale sia internazionale, prima di dedicarsi alla gestione di strutture complesse (Amministratore delegato della Lega Volley, Presidente del COL dei Mondiali di hockey su ghiaccio 1994, Segretario della Commissione Tecnica della FIVB). Ha diretto l’area Marketing e Comunicazione dei Campionati Mondiali di Ciclismo 2013. Da anni svolge attività didattica nell’ambito dell’organizzazione, comunicazione e marketing dello sport e coordina cicli di lezioni presso i principali master italiani di sport management. Attualmente è consulente marketing e relazioni esterne della Federazione Italiana Pallavolo e della Federazione Ginnastica d’Italia.

La New Squash Catania, Anastasia Insabella e Roberto Ghiretti saliranno sul palco del Galà dello Sport, insieme ad altri grandi protagonisti del 2024: la spadista medaglia d’oro olimpica Alberta Santuccio, la campionessa di canottaggio Valentina Rodini, l’atleta azzurro Matteo Melluzzo, gli ori a Parigi nel tennistavolo paralimpico Giada Rossi e Matteo Parenzan, ma anche altre importanti società campioni d’Italia: l’Ekipe Orizzonte di pallanuoto, la Meta Catania di calcio a 5, la DomusBet.tv Catania Beach Soccer e le ragazze della Masterball Academy di beach volley.

“In un mondo in cui è difficile dare continuità ai progetti e forse anche ai pensieri – dice Enzo Falzone, componente della commissione – Pippo Leone è riuscito a fare del Galà dello Sport un premio della durata quasi ventennale. E non un premio qualsiasi ma una vera e propria sintesi dell’anno sportivo, con personalità illustri che, grazie a lui, portano in Sicilia le esperienze e il vissuto di imprese, ricordi ed emozioni. Un plauso dunque all’organizzazione e un grazie agli atleti, ai tecnici, dirigenti e giornalisti che dello sport fanno la loro ragione di vita”.

La cerimonia di consegna della Castagna d’Argento 2024 vivrà, anche della presenza di ospiti illustri come il vicepresidente vicario del Coni Silvia Salis e il direttore di Rai Sport Iacopo Volpi.

Il Galà dello Sport sarà presentato da Ruggero Sardo con Martina Leone. È organizzato in collaborazione con la Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, l’Assessorato regionale Turismo Sport e Spettacolo, il Comune di Viagrande, il Coni regionale, l’Ansmes (Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo) e Fondazione Sport City. L’evento è realizzato grazie all’importante presenza dei partner Siciliana Recapiti, Sail Post Etnea Recapiti, Siner, Copitel, Videobank, Ias Service, Edis Group, Ellevu, Matec Group, New Vecagel, Bms, Mga Impianti, Tecnocomp, Cosminos, Agenzia Generali, Mallamo Medical Service, Imbaltec, Angiolucci occhiali.

IN TV – Si rinnova il rapporto di collaborazione con Telecolor (canale 11) che, come successo nella scorsa edizione, trasmetterà l’evento. Tre i passaggi previsti: sabato 21 dicembre alle ore 16.00 e alle 20.45, in prime time; domenica 22 dicembre alle ore 00.30.

SUI SOCIAL – È possibile seguire tutti gli aggiornamenti in vista della serata del 9 dicembre anche attraverso i canali social del Galà dello Sport (Facebook, Instagram e YouTube).





Luogo: Grand Hotel Villa Itria, Via Antonio Aniante, 3, VIAGRANDE, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.