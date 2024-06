La Sicilia si unisce alle iniziative della Giornata Mondiale del Rifugiato, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e celebrata ogni anno il 20 giugno. Questa giornata è dedicata a riconoscere il coraggio e la resilienza di milioni di rifugiati in tutto il mondo, oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle loro condizioni di vita e sull’importanza di garantire loro protezione e assistenza.

Le cooperative Opera Prossima, Consorzio Umana Solidarietà e San Francesco, per tutta la settimana hanno organizzato una serie di eventi in collaborazione con i centri SAI- Sistema di Accoglienza e Integrazione e i centri per minori stranieri non accompagnati, che si trovano nei comuni del calatino.

L’agenda della rete SAI è composita e ricca di iniziative varie: eventi, laboratori, tavole rotonde, assemblee, danze e balli, tornei sportivi, giochi, proiezioni, concerti, canti, letture, presentazioni, mostre, spettacoli dislocati tra San Cono, Grammichele, Raddusa, Vizzini, Mineo, Santa Domenica Vittoria, Caltagirone.

A San Cono ieri il Centro Polifunzionale di Piazza A. Gramsci ospiterà numerose attività. A partire dalle ore 17.00 ci saranno saluti istituzionali e la presentazione del programma della giornata. Alle 17.30, Alessandro Tedesco presenterà il suo libro “Il viaggio di Mouktar”. Seguirà, alle 18.00, un laboratorio di pittura creativa intitolato “Cittadini del mondo”. La serata continuerà alle 19.00 con una performance musicale che include canti tipici siciliani e freestyle degli ospiti del progetto SAI. Le attività si concluderanno alle 20.00 con la consegna di manufatti realizzati dagli ospiti e alle 20.30 con un rinfresco e DJ set a cura di “Reggae Connection”.

Sempre il 19 giugno Caltagirone festeggerà con una serie di eventi aVilla Patti. La giornata, denominata “Festa della creatività”, inizierà alle ore 17:00 con l’accoglienza dei partecipanti. Seguiranno i saluti ufficiali del sindaco Fabio Roccuzzo e dell’assessore al welfare Patrizia Alario. Dalle 17:30, vari enti e associazioni del territorio organizzeranno laboratori creativi, con animazione per bambini che includerà giochi, bolle di sapone, zucchero filato e fiabe. Alle 18:30, si terrà la mostra e la premiazione del Concorso Fotografico “Oltre lo sguardo – Caltagirone, la mia nuova terra”. La serata si concluderà alle 19:00 con intrattenimento musicale a cura di Attimi Eventi, Francesco Sortino B2B e Francesco Giannone. Questa giornata di celebrazione è organizzata in collaborazione con diverse associazioni locali, tra cui Associazione Astra, ODV San Vincenzo De Paoli, ACC Caltagirone, All season animation, Gruppo scout, Cngei Caltagirone, Gruppo scout Agesci e Associazione Ottavia Penna, CAS MSNA Coop. Aria. Le comunità di accoglienza SAI adulti e Minori Stranieri Non Accompagnati invitano tutta la cittadinanza a partecipare. Il 20 giugno presso la Sala rossa di Palazzo Libertini, alle ore 18:00 si terrà un incontro informativo intitolato “Famiglie accoglienti: sfide e opportunità dell’incontro”. Parteciperanno il sindaco Fabio Roccuzzo e l’assessore al welfare Patrizia Alario. Interverranno inoltre Jessica Di Benedetto, psicologa e psicoterapeuta del progetto SAI, Silvana Platania, assistente sociale referente del Centro Affidi per il comune, e Sabina Di Benedetto, assistente sociale referente del Centro Affidi per l’ASP. Altri contributi verranno da Barbara Rulli, avvocato e tutrice di Refugees Welcome Catania, e Suor Olga Rua, responsabile del Progetto SAI MSNA, che condivideranno le loro esperienze e testimonianze.

A Grammichele il 21 giugno il Centro SAI di Corso Italia 15, sarà il centro di una serie di eventi che si concluderanno giorno 23. Alle ore 17.00 si terranno saluti istituzionali e un intervento della Presidente dell’Associazione Coccole di Mamma Irene. La giornata proseguirà alle 17.30 con la premiazione della quarta edizione del concorso “Copertina di culla per i bimbi della terapia intensiva” e alle 18.00 con la donazione di un assegno di beneficenza in favore delle donne e bambini del SAI. L’evento si concluderà con un buffet alle 18.30. Il 23 giugno 2024, alle ore 21.00, in Piazza Carlo Maria Carafa, si terrà il musical “Colapesce”, diretto dal Maestro Francesco Murgo.

Iniziative anche a Tusa il 21 giugno in Via Ortazzo a partire dalle 18.30 con i saluti istituzionali del Sindaco e la presentazione del programma. Alle 19.00, i bambini della scuola dell’infanzia di Tusa eseguiranno una performance. La serata continuerà alle 19.30 con testimonianze e dialoghi sul tema dell’immigrazione da parte degli ospiti del progetto SAI. L’evento culminerà alle 20.30 con uno spettacolo musicale del Duo Kouzil e un aperitivo multiculturale.

A Mirabella Imbaccari momenti di ilarità misti a riflessioni il 25 giugno, in Piazza Aldo Moro con “Mirabella in Festa”. Le attività inizieranno alle ore 17.00 con i saluti istituzionali. Alle 17.30 ci sarà un’esibizione con i bambini della ludoteca comunale “L’Erba Voglio”, seguita alle 18.30 da animazione per bambini con zucchero filato, popcorn e gonfiabili. Alle 19.00 si terrà una sfilata di abiti tipici locali e alle 20.00 l’evento si concluderà con saluti e buffet. Un DJ set animerà l’intera giornata, mentre uno stand gastronomico offrirà piatti e dolci tipici africani e locali.

A Mineo il 26 giugno Viale delle Rimembranze presso “A-Tipico” a Mineo sarà il fulcro delle celebrazioni. A partire dalle ore 19.00, si esibiranno i giovani MSNA con musica tradizionale e canzoni d’autore. Saranno presenti banchetti promozionali per conoscere la rete SAI e i suoi servizi, una mostra fotografica sull’immigrazione realizzata dai minori e uno stand gastronomico con piatti tipici preparati in collaborazione con gli chef di “A-Tipico”.

Il 27 giugno 2024, Raddusa presso il Campo Sportivo “Angelina Arena”, ha organizzato un triangolare di calcetto nell’ambito del Progetto SAI Raddusa Ordinari e MSNA. La giornata inizierà alle ore 18:30 con i saluti istituzionali, seguiti alle ore 19:00 da un’esibizione degli ospiti dei SAI, che presenteranno balli etnici e canti tradizionali. Alle ore 19:30 prenderanno il via le attività sportive. Questo incontro sportivo non solo favorirà l’integrazione, ma rappresenterà anche un’occasione per stringere nuove amicizie e rafforzare lo spirito di comunità. La serata si concluderà alle ore 21:00 con la premiazione dei partecipanti e un rinfresco finale.

Il 28 giugno la comunità di Santa Domenica Vittoria si riunirà in Piazza G. Marconi per celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato. Il tema di quest’anno è “Arte, Jazz ed Inclusione… Storie di Migranti”. La serata inizierà alle ore 19:00 con i saluti istituzionali del sindaco di Santa Domenica Vittoria, Nunzio Spartà, e del sindaco del comune di Floresta, Antonio Stroscio. Successivamente, il Salvatore Gabriele Gurgone, coordinatore del progetto, presenterà il programma e la rete SAI alla comunità, illustrando l’importanza di queste iniziative per l’inclusione sociale. Alle 20:00, la serata proseguirà con un concerto jazz della “Mumbles Band”. A seguire, alle 21:30, un aperitivo multiculturale con degustazione di prodotti tipici. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Santa Domenica Vittoria.

Questi eventi offrono un’importante occasione per sensibilizzare la comunità locale sulla realtà dei rifugiati, promuovendo al contempo integrazione e solidarietà.





