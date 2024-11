PALERMO 16 NOVEMBRE 2024 – Sono state oltre 170 le vaccinazioni antinfluenzali somministrate nella prime due iniziative itineranti organizzate ieri dall’Asp di Palermo. In Piazza Politeama, negli spazi messi a disposizione dall’EXPO della Maratona di Palermo, un flusso continuo di utenti ha fatto ingresso nel camper, così come tante sono state le persone che hanno approfittato dell’iniziativa dell’Asp nella chiesa di Maria Santissima Mediatrice nel quartiere Villa Tasca per effettuare la vaccinazione. Complessivamente sono state 174 le somministrazioni dell’antinfluenzale.

Oggi (sabato 16 novembre), oltre al camper, saranno aperti anche i centri vaccinali della città. L’ambulatorio mobile stazionerà con i suoi operatori dalle 10 alle 16.30 in Piazza Politeama: basterà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria per ricevere la somministrazione del vaccino.

Questi, invece, i centri vaccinali aperti oggi al pubblico in modalità Open day dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18:

Casa del Sole di via Sarullo 19;

Massimo D’Azeglio-Libertà di via Massimo D’Azeglio 6/A;

Pietratagliata di via Crocifisso a Pietratagliata n. 50;

Arenella-Enrico Albanese di via Papa Sergio I n. 5;

Aragonesi di Piazzetta degli Aragonesi 32. (nr)

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.