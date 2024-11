Nasce la rete degli ambulatori popolari di Palermo. Mentre la sanità pubblica aumenta le barriere di accesso ai servizi, si rilancia l’idea della buona medicina, universale e gratuita. Si dota anche di personalità giuridica e con un comitato bioetico. La presentazione nel corso di una conferenza stampa lunedì 25 novembre alle ore 11 alla Camera del Lavoro di Palermo via Meli n.5.

Rete assistenziale di ambulatori sociali e popolari gratuiti

La rete di ambulatori sociali e popolari è un’iniziativa pensata per offrire assistenza sanitaria gratuita a persone economicamente svantaggiate, garantendo accesso a cure mediche di qualità per chi ne ha più bisogno. Questo progetto si fonda sulla collaborazione di medici specialisti volontari, che mettono a disposizione le proprie competenze in diverse discipline per dare risposta alle necessità di salute della comunità.

Missione e Obiettivi

La missione della nostra rete è quella di ridurre le disuguaglianze nell’accesso alla salute, offrendo un’alternativa concreta e gratuita alle visite specialistiche e alle consulenze mediche. Attraverso un approccio umano e professionale, ci impegniamo a creare un ambiente accogliente, dignitoso e rispettoso per chiunque abbia bisogno di supporto sanitario.

I servizi offerti

Gli ambulatori offrono una vasta gamma di servizi, tra cui visite di medicina generale e consulenze specialistiche: accessibili a chi ha bisogno di supporto in diverse aree della salute. Screening e prevenzione: con controlli regolari e mirati per prevenire e diagnosticare precocemente malattie croniche e patologie comuni. Consulenze psicologiche e assistenza emotiva: per fornire supporto psicologico e benessere mentale, importante soprattutto per chi affronta situazioni di vulnerabilità economica.

Educazione sanitaria: attraverso incontri e workshop, promuoviamo la prevenzione e il miglioramento degli stili di vita.

La rete di medici volontari

Al centro di questo progetto ci sono medici e specialisti di varie discipline — tra cui cardiologia, pediatria, ginecologia, dermatologia e altre — che offrono gratuitamente il proprio tempo e le loro competenze. Grazie alla loro professionalità e al loro impegno, riusciamo a garantire cure adeguate e personalizzate, facendo fronte alle diverse necessità di salute dei pazienti.

Perché questo progetto è importante

In un contesto socio-economico che rende sempre più difficile per molti l’accesso alla sanità, questa rete di ambulatori rappresenta una risorsa essenziale. Lavoriamo per abbattere le barriere economiche e sociali e creare un sistema che metta al centro la salute e la dignità di ogni persona.

Questo progetto è aperto a tutti coloro che desiderano contribuire al benessere della comunità, sia attraverso il volontariato medico, sia con il sostegno di risorse e strumenti.