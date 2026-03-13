Il Consiglio regionale dell’ANCI Sicilia, l’organismo più rappresentativo dell’Associazione, si riunirà a Niscemi il prossimo 18 marzo.

“Un gesto di vicinanza al sindaco di Niscemi, Massimiliano Conte, e alla sua comunità, dopo i drammatici eventi dello scorso febbraio, ma anche un modo per mantenere alta la necessaria attenzione sulle difficoltà esistenti e sugli interventi che devono essere messi in campo”.

Lo dichiarano il presidente e il segretario generale dell’ANCI Sicilia, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano.

La riunione si svolgerà a partire dalle 11 nella Sala Consiliare del Comune (Piazza Vittorio Emanuele III).

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.