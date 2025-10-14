Un successo che si conferma e cresce puntata dopo puntata. “Monday Night”, il primo late show italiano trasmesso in diretta multisocial, continua a catalizzare l’attenzione del pubblico online. Anche questa settimana oltre diecimila spettatori hanno scelto di abbandonare la tv tradizionale per seguire lo show in streaming sulla rete Internet, lunedì sera alle 21, dagli studi All Inclusive di Palermo.

Il format, ideato e condotto da Vincenzo Canzone, si impone come uno dei fenomeni mediatici e social più interessanti del panorama digitale italiano. Un esperimento riuscito di televisione ibrida e partecipativa, capace di unire intrattenimento, attualità e interazione in tempo reale.





La regia è firmata da OttocentoA, mentre la trasmissione va in contemporanea su YouTube, Instagram, TikTok, Facebook e Twitch, consolidando l’identità multisocial del progetto. Un modo innovativo di fare informazione e spettacolo, che punta a coinvolgere più pubblici e piattaforme.

Durante la seconda puntata, Canzone ha intervistato il comico Manfredi Di Liberto, che ha raccontato con ironia e sincerità le sue esperienze e le sue maschere comiche, lanciando anche qualche critica al mondo dello spettacolo e ai colleghi meno inclini alla collaborazione.





In collegamento, Sonia Raccardi ha curato le interazioni social con il pubblico, alimentando la conversazione live tra gli spettatori.

Non sono mancati gli ospiti e i momenti di attualità: tra i collegamenti, quello con Giovanni Cangialosi, amico e collega di Di Liberto, e con giornalisti impegnati a discutere del tema della malamovida a Palermo. Spazio anche a contenuti più leggeri, come l’intervista al sindaco di Roccapalumba Benedetto Giunta.

Dopo il successo delle prime due puntate, “Monday Night” tornerà lunedì 20 ottobre con un nuovo appuntamento sempre in diretta multisocial. Ospite della terza puntata sarà l’attore Antonio Pandolfo, per un’altra serata di intrattenimento digitale firmato Vincenzo Canzone, ormai tra i format più seguiti del Web italiano.

