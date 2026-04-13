C’è ancora qualche giorno di tempo per candidarsi al bando del Servizio Civile Universale. La scadenza, prorogata nei giorni scorsi dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile, è fissata alle ore 14.00 del 16 aprile 2026.

Il bando mette a disposizione complessivamente 65.964 posti, distribuiti su 2.839 progetti in Italia e all’estero. Tra questi, 226 posti sono disponibili nei progetti promossi dalla cooperativa Area Azzurra, che ha ottenuto l’approvazione di due programmi di intervento articolati in 5 progetti attivi in alcuni comuni delle province di Palermo, Messina, Trapani e Caltanissetta.

I progetti avranno una durata di 12 mesi e prevedono un impegno di 25 ore settimanali, con un rimborso mensile pari a 519,47 euro.

Possono partecipare i giovani tra i 18 e i 28 anni (fino a 28 anni e 364 giorni), cittadini italiani, europei o extra UE regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e senza condanne penali.

Sono inoltre previsti posti riservati a giovani con minori opportunità economiche, con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.

Per supportare i candidati, la cooperativa Area Azzurra ha attivato uno sportello informativo e di orientamento, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 presso la sede di via Falcone e Borsellino 100/d a Termini Imerese.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma “Domanda on Line” (DOL), disponibile all’indirizzo www.domandaonline.serviziocivile.it. L’accesso è consentito tramite SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE), entrambe con livello di sicurezza 2.

Per maggiori informazioni su progetti, sedi e posti disponibili è possibile consultare il sito www.coopazzurra.net.





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