Si è tenuta presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, la presentazione della nuova sezione napoletana dell’Ande (Associazione Nazionale Donne Elettrici), organizzazione politica ed apartitica, che vanta 77 anni d’impegno civile, di storia e di battaglie per l’elettorato, fondata nel 1946 a Roma da Carla Orlando Garabelli che aveva conosciuto da vicino, negli Stati Uniti, la “League of Women Voters”. All’incontro hanno partecipato le componenti del Comitato direttivo Ande Napoli: Clarissa Campodonico (presidente), Pinarosa Cerasuolo Rocco (presidente onoraria), Laura Cocozza (vicepresidente), Patrizia De Mennato (vicepresidente), Giuseppina Amarelli Mengano (consigliera), Luisa Longobardo (segretaria), Aurelia Di Rienzo (tesoriera).

Nel corso della conferenza stampa sono stati presentati gli obiettivi e le iniziative che l’associazione intende mettere in campo durante l’anno sociale. «Gli scopi che ci prefiggiamo come sezione napoletana – ha spiegato la Presidente Clarissa Campodonico – sono gli stessi dell’Associazione nazionale, ovviamente calati sul territorio partenopeo. Siamo un’associazione che pone al centro dei propri interessi il risveglio della coscienza politica di elettrici ed elettori, per un voto libero e consapevole. Per farlo, intendiamo contribuire al ritorno dell’agorà puntando su informazione e formazione, attraverso un piano d’incontri periodici nei quali, assieme ad esperte ed esperti dei settori chiave della società, apriremo una libera e matura discussione su temi della legalità, del lavoro, della sicurezza e dell’Europa».

Il programma sarà illustrato martedì 10 ottobre 2023, dalle ore 17,30 presso Villa di Donato (Piazza Sant’Eframo Vecchio – Napoli). All’incontro, aperto a tutti, insieme alla presidente nazionale Ande Marisa Fagà e alla segretaria nazionale Didi Campagna Sorrentino, parteciperanno le componenti del Comitato direttivo Ande Napoli – Clarissa Campodonico, Pinarosa Cerasuolo Rocco, Laura Cocozza, Patrizia De Mennato, Giuseppina Amarelli Mengano, Luisa Longobardo, Aurelia Di Rienzo – e le socie ordinarie. «Sarà l’occasione – ha concluso la presidente Campodonico – per incontrare le “donne coraggiose” che hanno accettato di far parte della nostra squadra, accompagnandoci con le loro capacità e professionalità». Tra le altre: Vittoria Brancaccio (Ceo azienda Agricola Le Tore); Angela Laurenza (ingegnera e co-founder Prime minister school); Elena Martusciello, past president Delegazione donne del vino della Campania; Patrizia Mirra (Presidente tribunale Sorveglianza di Napoli); Laura Montana Trezza (Commissario straordinario Mimit); Maria Rosaria Picardi (Funzionario Ministero dell’Interno); Clementina Sasso (astrofisica Osservatorio di Capodimonte); Francesca Zardini (pilota di aerei). Durante la serata sarà proiettato il podcast video dal titolo “Napoli: la città, le donne”, un progetto del C.U.G – Università degli studi di Napoli Federico II per la regia di Raffaele Ceriello. Se ne discuterà, poi, insieme ad Armida Parisi, giornalista, Francesca Galgano, C.U.G – Università degli studi di Napoli Federico II e Pierluigi Romanello, Università degli studi di Napoli Federico II.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.