In occasione della sua presenza in Sicilia Andrea Balestri il piccolo Pinocchio televisivo di RaiUno del 1972 è stato un po’ in giro anche a visitare la città di Palermo fra bellissimi monumenti,cibo eccezionale e mare favoloso.Non poteva mancare di fars anche una capatina in piazzetta Franco Franchi e Ciccio Ingrassia insieme a Giuseppe Li Causi cultore dei due comici nonché promotore della stessa piazzetta nata a Palermo nel 2012 alle spalle del teatro Biondo.Balestri si è anche emozionato ricordando quei due grandi attori palermitani che per 8 mesi tra il 1971 e il 1972 sono stati insieme nel set del famoso sceneggiato Pinocchio in cui hanno interpretato magistralmente la parte del gatto e la volpe.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.