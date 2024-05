A bordo anche il Ministro degli Esteri

La Mezzaluna Rossa iraniana ha annunciato il ritrovamento dei corpi del presidente Ebrahim Raisi e delle altre vittime dell’incidente con l’elicottero. “I corpi dei defunti sono stati trasportati a Tabriz” ha dichiarato Pirhossein Koolivand, capo dell’organizzazione, in un’intervista alla televisione statale, specificando che le operazioni di ricerca sono state completate. L’incidente è avvenuto in un’area impervia vicino al confine con l’Azerbaigian, a nord-ovest dell’Iran, aggravato da condizioni meteorologiche avverse e intensa nebbia.

Le vittime

La notizia della morte, dopo oltre 10 ore di ricerche, è stata confermata dalla TV di Stato iraniana. A bordo del velivolo c’era anche Amir-Abdollahian, ministro degli Esteri. In totale gli occupanti del mezzo erano nove. Oltre al presidente e al ministro c’erano anche il governatore dell’Azerbaigian orientale Malek Rahmati e il maggiore generale Seyed Mehdi Mousavi, capo della squadra di sicurezza del presidente. Sull’elicottero anche l’ayatollah Mohammad Ali Al-Hashem, dall’imam del venerdì di Tabriz e un membro del corpo Ansar al-Mahdi. Infine a bordo c’erano anche un pilota, un copilota e un tecnico.

Riunione d’emergenza per il governo di Teheran

Dopo la conferma della morte del presidente Raisi, il governo iraniano si è riunito d’urgenza questa mattina. A riportarlo è l’agenzia Mehr. Il primo vicepresidente, Mohammad Mokhber, ha presieduto il vertice, e in base alla Costituzione, assumerà il ruolo di presidente ad interim. La normativa prevede che si debbano indire nuove elezioni entro 50 giorni dall’evento.

L’Unione Europea ha espresso “le sue sincere condoglianze per la morte del presidente” iraniano e del ministro degli Esteri “nonché di altri membri della loro delegazione e dell’equipaggio, in un incidente in elicottero. Il nostro pensiero va alle famiglie”. Così, su X, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

Infine, Serghey Lavrov, ministro degli Esteri russo: “Il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian erano conosciuti come amici veri e affidabili” della Russia “hanno avuto un ruolo nel rafforzare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa russo-iraniana e un partenariato basato sulla fiducia ha un valore inestimabile”. Mosca è “profondamente rattristata dalla notizia della tragica morte di Raisi e del capo del ministero degli Esteri iraniano in un incidente in elicottero”.