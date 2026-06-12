Andrea Govoni cantautore, musicista giramondo e sognatore, ci regala un altro brandello di cuore col suo primo libro, Cento giorni per pensare, per la collana Due Lune Kuu di Augh! Edizioni. Una raccolta di pensieri, riflessioni poetiche accompagnate dalle illustrazioni della mano delicata di Alessandra Santelli, che non tradiscono quell’allure, quel tratto distintivo del canta – autore, artigiano di musica & parole.

Nello stile che lo rappresenta, Andrea Govoni, sceglie di mettersi in viaggio su e giù per l’Italia per regalarci le sue parole e la sua musica con una serie di appuntamenti intimi e speciali per aprirci lo scrigno dei suoi pensieri con il suo Cento Giorni per Pensare Tour dove ci darà un assaggio del nuovo album in uscita dopo l’estate.





Dopo aver collaborato con grandi nomi della musica, oggi si dedica completamente alle sue canzoni dal sapore beat, sinfonico, con testi romantici in italiano, una scrittura che richiama un tempo passato, impreziosito da quel tocco vintage folk/rock che è il suo marchio di fabbrica. Vent’anni di viaggi musicali con una grande passione oltreché per la musica, per le parole che sono parte importante dei suoi brani e dei suoi scritti.

“Non è stato facile scegliere tra i tanti pensieri, quelli da portare con me in questo primo libro. Amorevolmente, ho cercato di metter nello “zaino” l’essenziale, l’irrinunciabile. Riordinando dentro di me le tante parole che nel tempo ho conservato, ho scritto. Un bell’esercizio che ha riportato alla luce sentimenti, profumi che aspettavano di essere condivisi. E’ arrivato il momento”.





Le date siciliane del Cento giorni per pensare tour:

12 giugno Catania – First a Via Martinez 13 Catania ore 19:30

13 giugno Siracusa – Circolo Unione via Sacramento 45 Siracusa. Per info e contatti numero 093171289 ore 21:30

14 giugno Modica (RG) – Hemingway vineria Via Clemente Grimaldi 36 Modica ore 19:30

“Tornare in Sicilia è sempre emozionante, e in questa occasione lo sarà ancora di più perché oltre alla musica, porterò il mio primo libro.

Più che una terra per me è un po’ come un vecchio amore estivo, che ti porti dentro per sempre, e ogni volta è come la prima. La sua generosità calorosa come il suo sole, quei colori che sembrano dipinti, i suoi sorrisi e quell’abbraccio che ti fa sentire a casa e rimane impresso, come in un film del cuore. Un luogo del cuore che da anni mi accoglie con un abbraccio così forte da cui è impossibile liberarsi.”

Luogo: SICILIA

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